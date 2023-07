Luna azul: por qué agosto presenta dos lunas llenas

Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

aEn la tarde del primero de agosto se puede disfrutar de la luna llena en este país. En realidad no es nada especial, porque este evento se repite todos los meses. Después de todo, no es coincidencia que las palabras “luna” y “mes” suenen similares. Pero no es del todo cierto que la luna esté llena todos los meses. De todos modos, en agosto habrá dos lunas llenas, una el 1 de agosto y otra el 30 de agosto.

El término “luna azul” se ha convertido en una constante para la segunda luna llena en un mes. Sin embargo, esto no significa que la luna se verá azulada en el cielo en agosto. La luna llena del 30 de agosto no solo será una luna azul sino también una “súper luna”.

Este predicado se da para la luna llena más grande del año. La luna parece más grande en el cielo cuanto más se acerca a nosotros. Después de todo, la distancia entre la Tierra y la Luna no es constante. En la tarde del 30 de agosto, la Luna se acerca particularmente a la Tierra a una distancia de 357 181 kilómetros.

En la primera noche de luna llena del 1 al 2 de agosto, la luna estará muy cerca de nosotros a 357.310 km. La diferencia en el tamaño de los discos lunares en el cielo no es muy grande, y ayuda al observador a saber de antemano que se trata de una “superluna”.

Más importante sería la pregunta sobre el clima esa noche. Cuando el cielo está nublado, ni siquiera la superluna más brillante y brillante puede brillar. Una coincidencia de la proximidad de la Tierra y la Luna puede desencadenar mareas vivas en ambas lunas llenas de agosto, independientemente de la cobertura de nubes. Tal constelación de la Tierra y la Luna a veces provocaba terremotos y erupciones volcánicas.

Pero, ¿cómo puede haber realmente dos lunas llenas en un mes? La luna tarda 29,53 días en dar una vuelta alrededor de la tierra. Esto no es exactamente un mes. Doce ciclos lunares corresponden a un período de 354 días. Hace un año, es decir el tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta al sol, dura 365 días, hay una diferencia de once días.

De vez en cuando, hay 13 lunas llenas en un año.

Como resultado, hay años con 13 lunas llenas en ciertos períodos de tiempo. Y este es el caso en agosto de 2023. Se podría poner la razón de esto de la siguiente manera: los meses en el calendario gregoriano no son idénticos a la duración del mes lunar.

Dado que dos lunas llenas al mes solo ocurren cada dos o tres años, hay una frase “una vez en una luna azul” en el mundo de habla inglesa, que se puede traducir aproximadamente como “una vez en un jubileo”. Originalmente el término al que se refiere Luna azul Sin embargo, no a la segunda luna llena de un mes, sino a la tercera luna llena de la estación cuando hubo excepcionalmente una cuarta luna llena en esa estación.

En siglos anteriores, las tres lunas llenas de la estación tenían sus propios nombres, por ejemplo, Luna de principios de verano, Luna de verano y Luna de finales de verano. Fueron los agricultores estadounidenses quienes dieron el nombre Luna azul Inventado para poder nombrar otro cuarto de luna.

También hay meses sin luna llena

Fue el astrónomo aficionado James Hugh Pruett quien acuñó el término en 1946 en la revista Sky & Telescope. Licenciado en Derechola luna Se usó por error con la segunda luna llena en un mes. Esta mala interpretación se ha establecido firmemente en la mente de la gente. Tal vez se haya vuelto más familiar para la gente pensar en meses que pensar en estaciones.

También hay meses en los que no hay luna llena. Siempre es febrero. Este mes es (generalmente) 28 días más corto que el ciclo lunar. Experimentaremos el próximo febrero sin luna llena en 2037. Este año habrá luna azul tanto en enero como en marzo.

Sin embargo, solo tenemos que esperar tres años para la próxima luna azul. En 2026 habrá dos pedidos completos en mayo. Así que disfruta de la luna azul y tal vez incluso escuche La versión de Billie Holiday de “Blue Moon”: “Luna azul / Me viste parado solo, / Sin un sueño en mi corazón / Sin un amor propio…”