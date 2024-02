Macron no descarta el uso de fuerzas terrestres en Ucrania

Según el presidente francés, Emmanuel Macron, no se puede descartar nada para garantizar que Rusia no gane la guerra de agresión contra Ucrania. Esto también incluye el envío de soldados a través de su país.

FEl presidente francés, Emmanuel Macron, no descarta el uso de fuerzas terrestres por parte de su país en Ucrania. Macron dijo tras la conclusión de la conferencia sobre ayuda a Ucrania en París el lunes por la tarde que no se puede descartar nada que impida la victoria de Rusia en Ucrania. Macron afirmó que en la reunión de más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el canciller Olaf Scholz (SPD), no hubo consenso sobre el despliegue de fuerzas terrestres, pero no se puede descartar nada en la dinámica futura. Cada país puede decidir de forma independiente y soberana sobre el despliegue de fuerzas terrestres.

Macron dijo al comienzo de la conferencia, que se organizó en poco tiempo: “La conclusión general hoy es que la seguridad de todos nosotros está en juego”. La posición de Rusia es cada vez más estricta a nivel político y en el frente de Ucrania, donde existe la amenaza de nuevos ataques rusos. Derrotar a Rusia es esencial para la estabilidad y la seguridad en Europa. Por eso los partidarios de Ucrania deben avanzar. “Nuestro objetivo es garantizar nuestra seguridad hoy y mañana”, dijo Macron. El presidente también dijo: “No queremos ir a la guerra con el pueblo ruso”.

El primer ministro populista eslovaco, Robert Fico, había declarado anteriormente que algunos países occidentales considerarían enviar sus soldados a Ucrania. “No dije que Francia no esté abierta a esto”, dijo Macron. Más bien, está comprometido con la “ambigüedad estratégica”.

El presidente francés dijo que durante la reunión se decidió formar una alianza que proporcionaría a Ucrania misiles y bombas de mediano y largo alcance para dirigir ataques lejos de las líneas rusas. A corto plazo, también será necesario movilizar munición adicional para Ucrania desde nuestras propias reservas y desde terceros países. Actualmente no hay ninguna decisión sobre la entrega de los cazas franceses Mirage.

Pero no mencionó qué países deberían participar y de qué forma. Antes del inicio de la conferencia, el Canciller Olaf Scholz (SPD) reiteró su posición negativa sobre el despliegue de misiles de crucero de largo alcance Taurus.

Macron dijo que durante la conferencia se decidió proporcionar más ayuda a Ucrania más rápidamente. Francia también apoya las consideraciones de utilizar la deuda común para financiar el gasto de defensa europeo a la luz de la guerra en Ucrania. Al igual que en la crisis del coronavirus, todos los países europeos se ven afectados por la agresión rusa, lo que justifica la vía especial de la deuda conjunta.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se unió poco después a la conferencia con un mensaje en vídeo, pidió más ayuda para que Rusia no amplíe su agresión a otros países.