“Madre de todas las estadísticas”: comienza el censo en el norte | NDR.de – Noticias – Baja Sajonia

El trabajo del oficial de encuestas comienza el 1 de mayo. Desde entonces, han arrojado tarjetas con las fechas de las entrevistas en los buzones de correo. Los registros se evalúan para la encuesta y se realizan encuestas, en persona y en línea. La situación se evaluará el 15 de mayo de 2022. Dado que Alemania tiene un buen registro de población, no se realizará una encuesta completa de toda la población de 82 millones, sino solo al azar. Solo los hogares de ancianos y las prisiones, por ejemplo, están siendo aniquilados por completo, debido a las grandes fluctuaciones. Sin embargo, la mayoría de las veces esto lo hace la administración de las instalaciones. Los datos para los cuales se encuestan a las personas y los hogares provienen de la oficina de estadística del gobierno.

Toda persona que sea seleccionada por la Oficina Estatal de Estadística como persona a entrevistar está obligada a proporcionar información en virtud de la Ley del Censo. Cualquier persona que tenga un boleto para una cita de encuesta en su buzón a partir del domingo no puede cancelar la cita por completo. “Solo espero que la gente sea amable y si no pueden llegar a la fecha me lo digan para que no vaya en vano”, dice Iris Bricklin. Pero ella asume que eso no sería un problema. “De lo contrario puedes llamarme por teléfono y concertar otra cita”. Para ello, todos los interlocutores recibieron tarjetas SIM con sus propios números.

Los trabajadores voluntarios del censo prestaron juramento sobre la protección de datos durante una sesión de formación de tres horas. Pero el secretismo no es sólo para ellos. En general, esto también se aplica a las autoridades: los datos del censo no pueden utilizarse para otros fines. Por ejemplo, si una persona no se registra en su nuevo lugar de residencia, la administración no podrá utilizar estos datos para sancionarlo. READ Los investigadores ahora están descubriendo un nuevo factor de riesgo para la piratería de vacunas

Las encuestas continuarán hasta finales de julio de 2022. Luego se evaluará. Los resultados deberían estar disponibles en el otoño de 2023. En el último censo, la montaña de cuestionarios respondidos era aproximadamente del tamaño del Monte Everest, visto en toda Alemania. Mirando a Baja Sajonia, el conjunto de cuestionarios podría haber terminado entre el centro y la estación del valle de Würmberg. Algunas de las preguntas de este año se pueden responder en línea.

Cada comisionado del censo recibe una tarjeta de identificación oficial con un sello oficial, que muestra en relación con su tarjeta de identificación y así se identifica a las personas requeridas para proporcionar información. Los empleados del censo no solicitan datos bancarios y no pueden aceptar dinero de las personas. Las entrevistas con las personas requeridas para proporcionar información generalmente se realizan frente a la puerta o en el pasillo. Los oficiales del censo no ingresarán a las áreas residenciales sin el consentimiento de los encuestados.

Aproximadamente 800.000 personas fueron encuestadas en Baja Sajonia como parte de la Encuesta de Hogares y aproximadamente 2,5 millones de personas fueron encuestadas como parte del Censo de Edificios y Viviendas (GWZ). Las autoridades locales son responsables de realizar la inspección in situ. Con este fin, han establecido 52 Puntos Locales de Encuesta (EHST) en toda Baja Sajonia. Con el fin de garantizar un funcionamiento sin problemas, se buscó un total de aproximadamente 9.000 empleados de encuestas para Baja Sajonia. información adicional El censo debe reflejar, entre otras cosas, el tamaño de la población y la situación de la vivienda. (15/02/2022) más READ Una misteriosa enfermedad neurológica en Canadá: los pacientes describen síntomas de horror El “Observador de Baja Sajonia” muestra la posición del estado en temas como la población, la economía e incluso los residuos. En consecuencia, nos volvemos cada vez más, ganamos más y nos convertimos en diputados de los maestros de basura. (08.12.2017) más

