una casa una manzana » Mal humor, grandes errores: ¿Tropezará el desarrollo de chips de Apple?

Es posible que el desarrollo de chips de Apple no esté funcionando bien: se dice que todo el departamento está pasando por un clima estresante, muchos de los mejores talentos se han ido en los últimos años y Apple está tratando de maltratar a la startup frente a los empleados restantes. Es posible que estos acontecimientos ya hayan causado las primeras crisis concretas.

Se suponía que el iPhone 14 Pro vendría con una GPU nueva y más potente. Sin embargo, los diseños tenían fallas y toda la unidad tuvo que ser desechada en el último segundo.

Apple también ha estado desarrollando con éxito los primeros chips para Mac durante varios años, y la Serie A ha estado en el mercado durante mucho más tiempo y supera a la competencia de Android año tras año. Entonces, ¿la acogedora ventaja de jugar en casa de Apple? En absoluto, según la molesta descripción.

La evolución del chipset de Apple hierve en cada esquina. Los ingenieros se quejan de jornadas laborales muy largas y estresantes, y muchos han dejado la empresa en los últimos años. También es preocupante que Apple esté presentando demandas contra varias empresas emergentes fundadas y dirigidas por antiguos colegas. Apple acusó a los fundadores de Nuvia y Rivos de robar secretos comerciales internos para desarrollar sus propios productos.

En 2019, Apple perdió a su diseñador jefe de CPU, Gerard Williams III, y prefirió comenzar su propia empresa. Su sucesor, Mike Filippo, claramente no se llevaba bien con el personal de su nueva división y ya no está en la empresa. Fue a Microsoft. No hay detrás.

Cómo los ingenieros de Apple no diseñaron la GPU del iPhone 14

Parece que las condiciones en el desarrollo de chips ahora son tan desoladas que esto también está comenzando a afectar la calidad del trabajo, como The Information, un servicio subsidiario conocido por su impresionante visión. escribe. Se planea una nueva GPU para el iPhone 14 Pro. Debería ser significativamente más potente y admitir el trazado de rayos acelerado por hardware, por ejemplo.

Muy tarde en el desarrollo, se hizo evidente que los desarrolladores hicieron suposiciones completamente erróneas sobre el consumo de energía. Los prototipos consumían mucha energía y no podían utilizarse en la vida cotidiana. Además, el chip también estaba obviamente muy caliente. Como resultado, toda la unidad tuvo que ser desguazada con poca antelación. En su lugar, se utilizó una unidad gráfica basada en el predecesor A15. Según personas familiarizadas con las operaciones en el departamento, no hubo un error tan grave en el desarrollo.

Apple usa retórica negra

También hay otra nota inquietante: se dice que Apple aconseja regularmente a los desarrolladores que no trabajen en una startup.

Las presentaciones pintan una imagen desfavorable de trabajar en nuevas empresas de chips, enfatizando aún más el potencial de fracaso económico. El mensaje debería ser que es más seguro trabajar en Apple en tiempos de incertidumbre.

Queda por ver si Apple logrará contratar personal suficientemente calificado para las próximas generaciones de las series A y M para mantener su papel de liderazgo en los modelos de chips basados ​​en ARM.

—–

¿No quieres perderte más noticias? Luego continuamos Gorjeo O hazte fan Facebook. Por supuesto, puede complementar la aplicación para iPhone y iPad con notificaciones automáticas. aquí Descarga gratis.

¿O desea discutir los últimos productos con personas de ideas afines? y luego Visita nuestro foro!