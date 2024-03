“Malcolm in the Middle” – Frankie Muniz: ¡Un joven de 19 años en forma!

Frankie Muñiz, actor imágenes falsas

el Malcolm en el medio-La estrella Frankie Muniz (38 años) participa actualmente en el programa de televisión británico “I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!” Frente a las cámaras. Allí, el actor sorprendió a todos con una confesión financiera: durante una discusión con sus colegas, el estadounidense dijo que a veces responde a comentarios de odio en línea. “Lo siento, pero tu actuación es terrible”, fue uno de los comentarios rencorosos, tras lo cual dio una respuesta provocativa. “Sí, pero ¿sabes qué no es tan terrible? Jubilarte a los 19 años con 40 millones de dólares. Buena suerte mudándote de la casa de tu madre antes de los 35”.Ahorrar franky Trol de Internet.

Entonces Brittany Hockley, la estrella de televisión, profundizó y lo quiso. franky Descubra si ha ganado suficiente dinero para jubilarse por completo. “Oh, 100 por ciento”, respondió el actor de “Blast Vegas”. Pero este no es el caso de un músico: “Siempre he trabajado desde que tenía ocho años. No sé cómo podría vivir el momento sin centrarme en lo que voy a hacer a continuación”.

Puedes encontrarla en las alfombras rojas. franky Pero poco más que eso: En los últimos años, se ha dedicado a otras aficiones, centrándose en su carrera como piloto y tocando la batería. También dirige una empresa de aceite de oliva en Arizona.

