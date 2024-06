¿Malos tratos y torturas?: El Tribunal Supremo de Israel exige aclaraciones sobre los campos de concentración

Después del ataque terrorista de Hamás a Israel, se construyó el campo de prisioneros de Sde Timan. Se dice que miles de palestinos han sido encarcelados allí y, en ocasiones, tratados horriblemente. El Tribunal Supremo israelí interviene ahora y exige un informe sobre las circunstancias.

La Corte Suprema de Israel solicitó un informe de las autoridades estatales sobre las condiciones en el campo de detención de Sde Teman, establecido para militantes palestinos. Los medios israelíes informaron que la Corte Suprema exige aclaraciones especiales sobre la comida proporcionada a los detenidos, así como sobre las opciones de atención médica y higiene personal disponibles para ellos.

El ejército estableció el campamento de Sde Teman cerca de la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, tras el ataque terrorista perpetrado por el movimiento islámico Hamás y otros grupos el 7 de octubre del año pasado. El ejército detiene allí a sospechosos de terrorismo y militantes que fueron arrestados durante la guerra de Gaza. Allí serán interrogados y detenidos hasta un proceso judicial posterior.

¿No hay derechos para los “combatientes ilegales”?

Según la interpretación israelí, son “combatientes ilegales”. Esto significa que, como miembros de una organización terrorista, no reciben protección como prisioneros de guerra y el Tercer Convenio de Ginebra, que contiene normas detalladas sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, no se les aplica. Esta práctica es controvertida internacionalmente.

Se dice que entre los prisioneros hay muchos palestinos que fueron capturados por error o basándose en información y valoraciones incorrectas.

Ex prisioneros, grupos de derechos humanos y denunciantes israelíes, incluidos ex médicos, informaron repetidamente que los prisioneros fueron sometidos a tortura y violencia. Entre otras cosas, se dice que los prisioneros fueron sometidos a palizas, agresiones sexuales y lesiones. A menudo tuvieron que soportar situaciones coercitivas dolorosas. Para muchas personas, las bridas que les han atado las manos durante mucho tiempo nunca se han quitado. Las heridas resultantes no fueron tratadas. Por eso se dice que se produjeron amputaciones. El ejército israelí niega estas acusaciones. Según él, no se conocen prácticas ilegales.

Se dice que un total de 4.000 palestinos de la Franja de Gaza están detenidos en Sde Teman durante un período de tiempo más o menos largo. En las últimas semanas, el ejército ha tomado medidas para transferir prisioneros a otros centros de detención. El Tribunal Supremo ha decidido ahora exigir aclaraciones. Varias organizaciones israelíes de derechos humanos habían presentado anteriormente una petición.