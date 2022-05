Manchester United: ¿Ronaldo ya no está? Trastornos por decir TV – fútbol

¡Oh querido! Los fanáticos del Manchester United no escucharán eso. Cristiano Ronaldo (37 / contrato hasta 2023) negó el lunes haber hecho promesas de otra temporada en Old Trafford.

Después de la victoria por 3-0 sobre Brentford, el último partido en casa de la temporada, Ronaldo dio una vuelta ganadora. Mientras lo hacía, se volvió hacia la cámara de televisión, sonrió y dijo: “No he terminado aquí”.

Es muy probable que el United se pierda la Champions League. Un nuevo comienzo también está en un futuro cercano. Eric ten Hag (52 / del Ajax Amsterdam) reemplaza a Ralf Rangnick (63) como entrenador.

¿Y Ronaldo? Ahora admitió secamente las “celebraciones” de los fanáticos del United en Instagram citando (“Todavía no he terminado aquí”) con las siguientes palabras: “Yo no dije eso” ¡¿Qué?!



Palabras impactantes para los fanáticos del United: ‘Yo no dije eso’ – Yo no dije esoFoto: instagram.com/ronaldo7club



¿Adiós a un hombre unido ahora? Problemas por el dicho de Ronaldo TV

Ronaldo pudo haber recibido una carta de Erik ten Hag. Según el lema: No puedo usarte para la reconstrucción…

Después de la victoria contra Brentford, la leyenda del Liverpool y analista de televisión Jamie Carragher especuló que el mensaje de Ronaldo (“No he terminado aquí”) podría haber sido dirigido al futuro entrenador Tin Hag.

Lo cierto es que el drama de Ronaldo continúa. ¡Y ahora más que nunca, todos los fanáticos del United deberían temer por su paradero favorito!