Manfred Knauf, presidente de Commerzbank: “¡Los programas de ahorro no son suficientes!” dinero

a: Johannes C. Bockenheimer

¡Él es el jefe de uno de los bancos más grandes y propensos a las crisis del país! En la crisis financiera mundial hace 14 años, Commerzbank tuvo que pedir ayuda al estado y, hasta el día de hoy, Alemania tiene una participación del 15 por ciento en la empresa tradicional.

BILD am SONNTAG quería saber del presidente de Commerzbank, Manfred Knauf, cómo ve la crisis actual.

Bild am Sonntag: Las tasas de interés están subiendo, la recesión se avecina: ¿Espera una ola de quiebras en Alemania?

Manfredo Knauf: “No hay duda de que la economía alemana se enfrenta a un invierno muy difícil durante medio año. Los precios de la energía explotan, la tasa de inflación más alta en décadas, cuellos de botella en el suministro, China se está debilitando, todo está convergiendo. Nuestra economía es resistente. Pero no lo hagamos”. Nos engañemos, los sectores individuales se verán muy afectados, incluso si el Estado intenta ayudar en lo que sea posible”.

¿Qué significa esto para usted como banco? ¿Debería prepararse para incumplimientos de préstamos aún mayores?

Mando: “Si hay una recesión, tampoco nos dejará indemnes. Sin embargo, todavía no hay indicios de impagos importantes. Pero, por supuesto, las ganancias caerán y habrá problemas también. Para nosotros, esto significa: estar alerta , y que estamos muy cerca de los clientes y los ayudamos siempre que sea posible”.

No solo las empresas están preocupadas, también mucha gente teme, principalmente por la inflación. ¿Qué tan difíciles serán los próximos años?

Mando: “No hay duda de que este es un momento difícil para mucha gente. Ahorrarán más y probablemente tendrán que recortar algunas compras por ahora. Así que es bueno que los políticos hayan tomado la iniciativa de sentirse más cómodos y hacer dejar claro a la gente que no se van a quedar solos”.

¿Un semáforo hace un buen trabajo de crisis?

Mando: “Es una tarea tan grande que no es mi trabajo asignar calificaciones. Sin embargo, los políticos deberían prestar más atención para asegurarse de que su apoyo realmente llegue a las personas que realmente lo necesitan. Eso no funciona con el principio de la regadera. Las personas que les está yendo bien, estoy seguro de que soy uno de ellos, no necesitan dinero de energía u otros beneficios, por ejemplo. También veo la necesidad de trabajar en la industria. Las PYME en particular no han recibido nada práctico hasta ahora. Pero parece que hay un cambio aquí, esto también se necesita con urgencia”.

El Banco Central Europeo se retrasó en la lucha contra la inflación, razón por la cual muchos perdieron la confianza en los organismos de control de la moneda…

Mando: “El Banco Central Europeo ha demostrado con su última gran subida de tipos que ahora va en serio. Es importante que continúen por el camino que han tomado. Pero, por supuesto, existe el riesgo de que la inflación persista durante un período de tiempo más largo. “Esto también puede conducir a distorsiones en nuestra sociedad. No superaremos la crisis solo si todos, políticos, empresas y nuestros bancos, se unen”.

Dado que Commerzbank ha atravesado una crisis en los últimos años, ¿cómo va el proceso de reestructuración?

Mando: “Vamos por buen camino. Nuestra estrategia está funcionando. El negocio con nuestros clientes particulares y empresas va bien. Para este ejercicio, esperamos poder generar más de 1.000 millones de euros en beneficios; habríamos dado un giro en los últimos dos años que no muchos pensaron que podríamos, pero por supuesto todavía tenemos un largo camino por recorrer”.

¿No quieres deshacerte del vínculo lentamente?

Mando: El ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, dejó en claro recientemente que no tiene prisa por vender la participación estatal. Estamos agradecidos de que el Gobierno Federal haya logrado estabilizar Commerzbank en un momento difícil. Ahora tenemos que asegurarnos de que el negocio de Commerzbank también tenga éxito a largo plazo. Estoy seguro de que lo conseguiremos”.

Alemania es la economía más grande de Europa, pero carecemos de un gran banco de importancia internacional. ¿Apoya la fusión con Deutsche Bank?

Mando: “Nuestro objetivo es crear las condiciones para la independencia y la independencia de Commerzbank. Todo lo demás no siempre está en nuestras manos”.

También perderá diez mil puestos de trabajo como resultado de su reestructuración, pero ¿es esto suficiente para que Commerzbank vuelva a tener éxito?

Mando: Nuestra prioridad ahora es completar este programa y estamos seguros de que podremos hacerlo antes de fin de año. Si la inflación se mantiene alta y se estanca, mantener los costos bajos seguirá siendo importante. Pero los programas de austeridad por sí solos no serán suficientes, por supuesto. Se trata del desarrollo empresarial. Y aquí estamos en el camino correcto con nuestra estrategia”.

Para muchas personas mayores, la muerte en sucursales se convierte en un problema, especialmente en el campo, a veces es necesario conducir millas hasta la sucursal bancaria más cercana. ¿Le das a tus clientes garantía de stock para las sucursales?

Mando: “Hemos alcanzado nuestro objetivo de 450 tiendas para mediados de año, mucho antes de lo planeado. Pero ese número no se puede grabar en piedra. El mundo está cambiando demasiado rápido para eso”.

Foto: CONSTRUIR

