Marcel Stauffer (KTM): “Quiero estar en Argentina” / Mundial de Motocross MX2

El piloto de pruebas de KTM Motocross, Marcel Stauffer, que sufrió un grave accidente el otoño pasado, ha hablado abiertamente de su estado emocional justo antes del inicio de la temporada del Campeonato Mundial de Motocross.

Marcel Stauffer está volviendo a la normalidad después de su horrible accidente durante las pruebas cruzadas en Italia en noviembre. Ahora sólo necesita su collarín para entrenar. Aunque la recuperación del joven de 22 años tras múltiples fracturas en las vértebras ha ido muy bien, el multicampeón austriaco ahora tiene pensamientos serios.

Hasta ahora, Stauffer se centra en la recuperación. Sin embargo, la nueva temporada arranca el domingo con el Gran Premio de la Patagonia en Argentina. Después de sus buenos resultados en el torneo comodín en 2023, por ejemplo, terminando dos veces octavo en Deutsenthal, el nativo de Salzburgo ha firmado un contrato de temporada completa con el equipo checo KTM MX2 este año. Ahora debe mirar con gran pesar.

“El fin de semana participaré en la primera carrera del Campeonato del Mundo de la nueva temporada”, dijo el hombre de Nusdorff. “Es difícil para mí aceptar que no puedo estar allí. Es doblemente amargo cuando mi sueño se va alejando poco a poco porque no puedo estar allí.

Stauffer no escuchó la palabra “rendirse” durante mucho tiempo, especialmente después de los últimos cuatro meses: “Intentaré volver al 100 por ciento de forma lo antes posible, subirme a la moto y seguir trabajando”. Puedo cumplir mi sueño de futuro. Estoy deseando afrontar el desafío. En las últimas semanas he estado casi “estoy en terapia todos los días y he estado trabajando en mi movilidad y haciendo muchos ejercicios”. . Es un gran alivio que me extirpen el cuello y poder volver a correr. La mayor parte de mi movimiento ha vuelto y mi calidad de vida está recuperando poco a poco. Estoy feliz de progresar cada día”.