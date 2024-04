Marcus Keogh: “Obligar a Rusia a agotarse”

Lo que se puede observar actualmente en las imágenes de vídeo de Rusia en el frente es que “ellos, no bromeo, traen infantería al campo con carritos de golf y vehículos todoterreno no blindados”. A modo de comparación: al comienzo de la guerra, la columna rusa en el campo estaba formada por 60 tanques y 20 vehículos de combate de infantería. “Ahora vuelan algo como esto y utilizan T-62, que son los viejos tanques a los que les quitaron la torreta”, dice Cube.

Cube dijo que actualmente se puede ver cómo las fuerzas rusas están en el proceso de apoderarse de la pequeña ciudad de Ivanevsky al sur de Bakhmut y luego avanzar hacia Chasiv Yar. “Normalmente esto es algo que no se permite en Ucrania. En otras palabras: no hagas concesiones a tus oponentes y no les permitas apoderarse del territorio”, añadió. Debido a la falta de artillería, Ucrania no pudo bombardear al enemigo y así disuadirlo de invadir.