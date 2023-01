Maren Gelzer en amarga cuenta contra RTL

Maren Gelzer ha estado montando en la Rueda de la Fortuna, en In Aller Freundlich y en RTL’s Jungle Camp. Ya no te gusta hablar de esto último. Hace una excepción con Watson.Foto: www.imago-images.de / imago imágenes

Prefiero no hacerlo. Esta fue la primera reacción de Watson a la solicitud de Watson de entrevistar a la ex reina de la jungla Maren Gelzer al comienzo de “I’m a Star – Get Me Out of Here” de este año: definitivamente no quiere ver la temporada actual, y casi no lo haría de otra manera, dijo cosas positivas sobre el programa RTL.

Tomó un poco de convencimiento. Pero esto es exactamente lo que debería convertirse en el tema de una conversación muy honesta con el ex participante de “IBES” y el empresario de hoy: Se trata de la manipulación por parte del locutor y del corazón acelerado que les desata la emisión.

watson: esto campamento en la jungla Comienza y tú, como Reina de 2015, no quieres mirar. ¿Por qué no?

Maren Gelzer: Porque mirar desencadena muchas emociones negativas en mí, justo antes de quedarme dormido. Sobre todo porque sé lo imposible que actúan algunos candidatos. Es solo que RTL está jugando. Por supuesto, el programa necesita una perra, pero también alguien con un efecto de equilibrio, alguien con un fusible muy corto, alguien que siempre es bueno para un escándalo, etc.

The 2023 Crew, de izquierda a derecha atrás: Jolina Menin, Cosimo Cettiulo, Tessa Bergmeyer, Jana “Urkraft” Palask, Babis Loveday, Verena Kerth, Lukas Cordalis, Marcus Morell, Cecilia Assoro, Claudia Effenberg, Martin Simelrog. Gigi peruana.Foto: RTL+

¿Hasta qué punto son manipulados los participantes?

Están tratando de confrontar a los candidatos y calentar el ambiente en el campamento. Y puedes caer en él o no. Por supuesto, puedes ser la mejor perra, portarte mal o meter las tetas en la cámara, lo principal es prestar atención, o tratar de ser un modelo a seguir para la gente, especialmente para los espectadores más jóvenes.

"Estas son personas y no solo idiotas, como muchos piensan. Están siendo llevados a la estupidez".

Pero no es fácil escapar de eso, ¿verdad?

Algunos ni siquiera quieren eso. Piensan que cuanto más ruido hacen, más cámaras tienen sobre ellos y eso es bueno para su carrera. Nuestro escuadrón era Harmony Forest en ese momento. Hemos demostrado que este desafío se puede superar estando dispuesto a ayudar y ser considerado. El presentador encontró el programa muy aburrido. Es por eso que la productora ajustó el elenco después de nosotros para que hubiera más escaladas. RTL quiere un bosque de basura.

Y eso es demasiado intenso para ti, ¿verdad?

Esta ruta es demasiado intensa para mí. Allí, entre otras cosas la gente Los campistas de la selva, que no son mentalmente estables, han tenido derrotas en sus carreras que no enfrentan bien. La forma en que RTL lo sortea, expone a estas personas y sigue regresando, eso es tan descarado e inhumano para mí. Cómo las personas se precipitan entre sí, no solo en el bosque, por cierto, sino también en otros formatos en otros canales, me duele el alma. Estas son personas, y no son solo idiotas, como mucha gente piensa. Son conducidos a la estupidez. Y no quiero ver eso.

“En este momento, el mundo se está volviendo loco. ¿Realmente tenemos que crear artificialmente teatros de guerra superficiales?”

¿Cuándo dejaste de ver Jungle Camp?

Tuve que ver esto por un tiempo porque, como ex reina de la jungla, siempre me preguntaba al respecto. Pero cada vez que me acostaba, mi corazón se aceleraba, y estaba de un humor realmente negativo. Por eso dejé de hacerlo.

El mundo se está volviendo loco ahora. Ahí está el La guerra en Ucrania. corona. Protestas climáticas. Brasil. Irán. Hay crisis en todas partes. hambrunas erupciones volcánicas ¿Realmente tenemos que crear artificialmente teatros de guerra superficiales?

¿Por qué participaste en 2015?

Fui al bosque en ese momento y en realidad solo sabía más o menos lo que estaba pasando allí. No lo veía regularmente antes de eso. Pero esto despertó mi interés. Yo tampoco tenía preocupaciones. Soy un hijo de la naturaleza. Me gusta comer cosas exóticas. No me importa. Crecí en Berlin-Wedding, así que no estaba realmente en los círculos de lujo.

Sonja Zietlow y Jan Köppen coordinaron juntos Jungle Camp.Foto: RTL+

Además, la Rueda de la Fortuna se suspendió en ese momento porque los espectadores eran demasiado mayores para la emisora ​​Sat 1. De repente, también apareció un tratamiento rejuvenecedor en “En Aller Freundlich”, del que, entre otras cosas, fui víctima. Jungle Camp, como un programa visto principalmente por adultos jóvenes, llegó en el momento justo para mí.

¿Cómo te gustaba estar en el bosque entonces?

De hecho, me sentí bastante bien. Pensé en enviarme a Tarzán, y me quedaré para siempre. Realmente no me perdí nada. Y aprendí mucho sobre mí. También puedo vivir muy modestamente porque no hago depender mi felicidad personal de las cosas materiales.

En la industria del entretenimiento, los mecanismos de protección se crean de forma completamente automática. Actúan como paredes protectoras para que no te lastimes. Pero en el bosque se separan pieza por pieza y, por supuesto, es un poco vergonzoso cuando de repente lloras frente a todos. Pero también fue liberador y me hizo más sensible. Así que fue una experiencia interesante para mí. Pero, por supuesto, este no es el caso para todos.

“Algunos no se atreven a volver a casa después de eso por miedo a la opinión pública sobre ellos”.

¿Qué quieres decir?

Me llamaron algunos amigos y conocidos que también estaban invitados. Y hubo algunos que dije, por el amor de Dios, por favor, no vayas al bosque. Eres muy sensible y no estás a la altura de todo.

Entonces, ¿por qué tanta gente mira?

A la gente le resulta interesante verlo cuando es un estrellas La máscara cae. Pero esa no es la cara real que ves allí. Todo el mundo tiene dos caras reales: una cara muy buena y una cara real que se muestra en tiempos de crisis. También pierdo los estribos a veces, estoy de mal humor o injusto, pero esa no es mi personalidad principal. En el campamento de la jungla, se les presiona para que muestren sus lados negativos tanto como sea posible. Y los espectadores no saben lo que sucede detrás de escena. Algunos apenas se atreven a volver a casa después, por miedo, como los plebeyos. Opinión sobre eso es.

Además, se prefieren los momentos de Zoff.

También tuvimos momentos increíblemente buenos como camarilla. Pero no fue enviado en absoluto. Pero solo historias negativas, de las cuales no teníamos muchas. Me parece realmente espantoso que la televisión alemana dé la impresión de que todo lo que tienes que hacer es portarte mal, usar lenguaje obsceno y faltarle el respeto a todos para hacer una carrera.

¿Quién puede tener éxito esta temporada y convertirse en rey o reina de la jungla?

Al final, es interesante que aquellos que se portaron bien se convirtieron en los reyes de la jungla. que eran auténticos y que daban la impresión de que sus corazones estaban en el lugar correcto.

“Algunos me dijeron que les habría hecho daño”.

Al menos eso es conveniente.

si. Sin embargo, la jungla no logró el impulso de carrera que todos esperaban, independientemente de si se convirtieron o no en rey o reina. Algunos incluso me dijeron que les dolía. En cualquier caso, me alegro de no contar con la buena fe de los editores, locutores y productores.

Estás haciendo algo completamente diferente profesionalmente hoy.

Soy empresario y director general de una empresa de capital riesgo. Además, afortunadamente, antes de convertirme en modelo y entrar en la Rueda de la Fortuna, tuve una educación decente. Soy pintor. Así es como recupero mi dinero hoy. Me encanta diseñar y amueblar casas. Realmente es mi pasión. La selva no puede seguir el ritmo.