Marie Kondo: ¡Me cansé de limpiar! Ella está reorganizando su vida | Boletin informativo

El sistema es la mitad de la vida, ¡pero solo la mitad!

Durante muchos años, los japoneses marie kondo (38) En el camino hacia el éxito: Como experta en orden, ayuda a las personas a restaurar el orden interno a través de la limpieza y la organización. Sus libros han vendido más de siete millones de copias, e incluso su apellido cambió al verbo “to kondo” en inglés. Esto significa tanto “limpiar”.

¡Pero ya se acabo! Marie Kondo está cansada de limpiar.

Ella le dijo a The Washington Post que al menos desde el nacimiento de su tercer hijo en 2021, tiene otras prioridades. Ahora prefiere otras cosas más importantes que un cajón lleno de camisas perfectamente dobladas o dignas de Instagram. gabinete de especiascomo usted dice.

La vida familiar trae caos

“Mi casa está desordenada. La forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento de mi vida”, dijo Kondo.

El método Marie Kondo ayuda a muchas personas a mantener ordenados sus armarios Imagen: Image Alliance Theme Service/dpa

Kondo dice que un espacio perfectamente organizado no es realista para la mayoría de las personas. “Hasta ahora he sido una profesional ordenando, así que he hecho todo lo posible para mantener mi casa limpia en todo momento”, explica.

“Dejé que eso fuera bueno para mí. Ahora me doy cuenta de que pasar tiempo en casa con mis hijos es importante para mí”.

De ahora en adelante, Kondo quiere ayudar a las personas a reconocer las pequeñas actividades y cosas que traen paz y alegría a un nivel más profundo.

Su felicidad personal: usar pijamas 100% de seda que la hacen sentir cómoda y la ayudan a dormir. Revisa el cajón de las hojas de té y bebe el té tres veces al día para inducir sentimientos de calma. Y abriendo su costurero de la infancia que le trae cálidos recuerdos.

Marie Kondo ahora disfruta de una vida familiar con su esposo, Takumi Kawahara, de 39 años, y sus tres hijos.

Se hizo mundialmente famosa en 2019 con su especial de Netflix, “Tidying up with Marie Kondo”, en el que comparte consejos sobre cómo organizarse y organizarse. El nuevo libro de Marie Kondo no se trata de organización, se trata de salud mental.