Mario Basler dispara Stern TV contra la ex estrella del tenis

El exfutbolista profesional Mario Basler claramente se posicionó en el fallo judicial contra Boris Becker en Stern TV el domingo.Foto: RTL

El destino de Boris Becker conmueve a Alemania: debe ser una de las mayores leyendas deportivas del país Encarcelado durante dos años y medio. El ex tenista deberá cumplir al menos la mitad del mismo. Un tribunal de Londres, donde vive Baker, lo encontró el viernes.

La razón: Baker, quien fue declarada en bancarrota en la corte en 2017, estaba sufriendo Tuvo que revelar su patrimonio a la administración concursal y, a juicio del tribunal, excluir partes importantes.

El domingo, Stern TV también abordó la cuestión de si la sentencia contra Baker fue justa. Uno de los invitados fue Mario Basler. Se sabe que el exfutbolista es directo con él. Opinión Dice así ofende a menudo.

La ex estrella del tenis Boris Becker el viernes camino a una sesión crucial en la corte de Londres. Foto: ZUMA Press Wire / Tayfun Salci

Como castigo por Boris Becker, Basler dijo que su simpatía era limitada. “Si no tengo dinero, no puedo vivir como un príncipe”. Baker tuvo la oportunidad de revelar sus orígenes, pero no los aprovechó.

El extenista Coda Keelsch tampoco puede defender a Becker

La extenista Claudia Kohdi Keelch, quien también fue invitada al programa, lo ve de manera similar. El ex número cuatro del mundo (1985) conoce bien a Becker, pero no lo entiende.

“No puedo defender sus crímenes”, dice Code Kelsch. Y también: “Hizo cosas que no se le permiten hacer después de que comience el proceso de bancarrota”. Ella también tuvo que declararse en quiebra hace diez años, pero el procedimiento se suspendió después de medio año. ‘Consejo equivocado, terquedad, poco realista’resume los errores de la estrella anterior.

La mitad de los espectadores cree que el veredicto es justo

Los editores de Stern TV también querían que los espectadores supieran qué pensaban del veredicto de Boris Becker. más de 10000 Gente Participaron según RTL Radio. Resultado: la mitad del juicio sobre la ex estrella del tenis es justo.

(Mella)