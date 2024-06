Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren este consentimiento como terceros proveedores de servicios. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

Alemania Kiesewetter cerca de Lanz “Si continuamos así, Ucrania no sobrevivirá”.

DrEl miembro del Bundestag de la CDU, Roderich Kieswetter, pidió que Ucrania sea militarmente capaz de restaurar sus fronteras y repeler la invasión rusa. “Somos en parte responsables del hecho de que esencialmente abandonamos a Ucrania diplomáticamente durante muchos años, en 2014, porque no estábamos preparados para armarlos militarmente”, dijo Kieswetter, como invitado en el estudio. Transmisión del ZDF por Markus Lanz el miércoles por la noche. Hemos esperado mucho tiempo y las víctimas de estas decisiones que no se tomaron son las víctimas de hoy.

Considera correcto que, después de dos años, Alemania ya no esté dispuesta a apoyar a Ucrania durante otros diez años. Sin embargo, esto significa que se deben hacer más esfuerzos para poner fin a esta guerra.

Por eso es necesario cambiar el objetivo de la política exterior: se debe brindar apoyo a Ucrania no “durante el mayor tiempo posible o necesario”, “sino lo más rápido posible, tanto como sea posible”. Para que Ucrania pueda restablecer sus fronteras y Rusia pueda reconocer el derecho de sus países vecinos a existir.

“Wagenknecht intenta descubrir las razones de esta desinformación”.

Hasta ahora, han sido muy fuertes las voces en Alemania que critican el hecho de que un apoyo continuo a Ucrania traería la guerra a Alemania. Sin embargo, este mensaje genera mucha incertidumbre entre los residentes, afirmó Kieswetter. “Solo estamos hablando de lo que no se debe hacer. Putin puede escalar cada vez más hasta que podamos reducir la escalada, y esta es su estrategia: desestabilizarnos. El desierto de Wagenknecht está tratando de aprovechar lo que está causando esta desinformación en Alemania”. continuó el político de la CDU.

De hecho, debería quedar claro para todos: “Somos el objetivo de guerra de Rusia. Nuestro objetivo debe ser -y estoy totalmente de acuerdo con Olaf Scholz- no convertirnos en parte en la guerra. Pero nos convertiremos en partes en conflicto si Ucrania colapsa, Moldavia es atacada y se produce un éxodo masivo.

Citó declaraciones del presidente del Kremlin, Vladimir Putin, como ejemplos de esta suposición. En noviembre, el presidente ruso dijo de Alemania: “Somos enemigos”. Para Kiesewetter, también se incluyeron el asesinato de soldados ucranianos en Baviera y el asesinato de Tiergarten en Berlín. Siempre hemos sido muy prudentes y ni siquiera hemos convocado al embajador. Siempre somos muy cuidadosos. Putin sabe que puede tratar con nosotros de esta manera. Por tanto, más diplomacia y rigor”.

Kieswetter también criticó el hecho de que Alemania tardó demasiado en darse cuenta de que Rusia no luchaba sola, sino en estrecha cooperación con China, Irán y Corea del Norte. “Pero nos centramos sólo en Rusia”, dijo Kieswetter. Se produce una forma de reparto de cargas entre estos países. “Por eso fuimos tan débiles en materia de sanciones”, afirma Kieswetter. Esta percepción errónea también llevó a Alemania a encargar muy poco equipo militar cuando Rusia comenzó su invasión. “La autodisuasión nos ha llevado a no hacer mucho. Ahora hemos llegado a cierto punto: si continuamos así, Ucrania no sobrevivirá”.