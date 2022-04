Marvel’s Guardians of the Galaxy: Square Enix comparte más canciones inéditas de la banda sonora – ntower

KNOWHERE EP – Nueva música lanzada para el borrador de audio oficial

Las pistas inéditas del videojuego Marvel’s Guardians of the Galaxy, ganador de múltiples premios, están disponibles para transmitir.

Hamburgo (8 de abril de 2022): a partir de hoy, los entusiastas de la tecnología espacial pueden escuchar música electrónica a todo volumen desde los parlantes de Knowhere en Marvel’s Guardians of the Galaxy. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP (The Original Sound of Video Games) presenta un EDM de cuatro pistas con descansos, ritmos, voces de otro mundo y bajos que sacuden todas las pistas de baile de todas las galaxias. Además, por pedido popular, el EP incluye música de “Huddle”, un número de hard rock en ascenso, así como música de espaguetis con influencia occidental en un enfrentamiento de karaoke con el infame escapado Lipless.

El favorito de los fanáticos de Knowhere es el bullicioso puerto minero a la cabeza de un celestial extinto, repleto de todo tipo de cosas para hacer mientras estás fuera. Los Guardianes visitan Knowhere a lo largo de su aventura, brindando a los jugadores una experiencia inolvidable y poco convencional mientras exploran este infame destino. La música ha sido una parte esencial para dar vida a Knowhere, y cada sitio visitado tiene su propio sonido único. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP (la banda sonora original del videojuego) reúne esta música en seis pistas funky y fuera de este mundo inspiradas en tecnologías exóticas, industrialización audaz y sintetizadores de la nueva era. voz.

Todos los temas fueron escritos, grabados y producidos por el compositor Richard Jack, nominado a BAFTA e IVOR NOVELLO. El EP adicional estará disponible en todas las plataformas de transmisión populares a partir del 8 de abril de 2022.

Jack comentó: “Me alegra que los fanáticos ahora puedan escuchar estas pistas y experimentar la gama completa de música que hemos creado para Guardianes de la Galaxia de Marvel. Yo mismo crecí con los sonidos de la danza y el rock, así como con la música clásica y sintetizadores, por nombrar algunos. Estos celebran El juego viene con diversidad musical y he tenido la suerte de poder componer libremente una banda sonora con Eidos-Montréal que incorpora la inspiración, las influencias y las características que se encuentran en la música moderna cotidiana”.

Lista completa de canciones con subtítulos de Richard Jack:

Bizarre Bazaar – “Los sentimientos sintácticos intergalácticos se encuentran con rupturas fuertes y pesadas”

Buena experiencia, Terran – “Técnica hipnótica exótica con sonidos de trance extraterrestre”

Mantlow Bar – “El lugar favorito de Rocket. Descansos industriales pesados ​​con extraños sonidos de estrellas”

The Collector’s Emporium – “Una familia de música new age con un ambiente étnico”

Enfrentamiento con Lipless – “Duelo de spaghetti western con tema principal de Guardianes”

The Huddle – “Rock de patio de recreo inspirador con emocionantes sonidos de multitud”

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP (The Original Audio Video Game) complementa la música del juego de Marvel’s Guardians of the Galaxy y se une a las bandas sonoras orquestales originales lanzadas anteriormente, el álbum de la banda Star-Lord y las listas de reproducción con licencia de canciones de los años 80. .

Marvel’s Guardians of the Galaxy está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox Series X | Consolas S, Xbox One, PC y GeForce NOW. Para Nintendo Switch, el juego está disponible como Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud edition.