Más bien no es necesario.

Desde el éxito de las criptomonedas, el Banco Central Europeo ha abordado la cuestión de si el euro también debería convertirse en una moneda digital. Según las encuestas, el apoyo de la población alemana es más bien moderado.

La mayoría de la gente en Alemania ve con escepticismo la acción del Banco Central Europeo (BCE) sobre un euro digital. En una encuesta realizada por la Asociación de Bancos Alemanes (BdB), tres cuartas partes de los encuestados (76 por ciento) coincidieron en que un euro digital no era necesario porque las opciones de pago existentes eran completamente suficientes.

Y, sin embargo: menos de un tercio (29 por ciento) de los encuestados actualmente tienen alguna idea de cómo diseñar una variante digital de la moneda única europea y para qué podría usarse el euro digital. Es importante que el BCE elija personas, advirtió Henriette Becker, directora general adjunta del Banco de Desarrollo de Bahrein: “¿Cómo debería ser el euro digital? ¿Qué ventajas trae, pero también cuáles son los riesgos? El banco central debe responder estas preguntas centrales para que el proyecto pueda llegar al centro de la comunidad”.

El euro digital no pretende sustituir al efectivo

En respuesta al fuerte aumento de las llamadas criptomonedas como bitcoin y ether, los organismos de control de la moneda del euro han estado examinando la posibilidad de introducir una versión digital de la moneda europea común durante algún tiempo. A mediados de julio de 2021, el BCE decidió llevar el trabajo preparatorio al siguiente nivel: desde octubre de 2021, la fase de investigación de dos años ha estado relacionada con la tecnología y la protección de datos. Todavía no está decidido si llegará o no un euro digital. En cualquier caso, el euro digital debe complementar el efectivo, no sustituirlo.

La introducción del euro digital no se espera antes de 2026 como muy pronto. “El euro digital solo puede tener éxito si es aceptado y utilizado por la población europea. Mientras los beneficios y los riesgos no estén claros, el proyecto seguirá siendo inestable y los consumidores seguirán utilizando las opciones de pago digital con las que ya están familiarizados”. —dijo Booker—.

En un comunicado publicado en febrero, el Banco de Desarrollo de Bahrein tomó la posición de que un euro digital podría dar un impulso decisivo al fragmentado mercado europeo de pagos electrónicos. En la encuesta actual, una quinta parte (21 por ciento) de los 1008 encuestados estuvo “muy” o “muy” de acuerdo en que un euro digital facilitaría los pagos.