Más de 2.600 nuevos casos de infección corona: las tasas de infección en Berlín están disminuyendo

para Equipo editorial BZ

La tasa de infección por coronavirus cayó el martes. Fue 346,8, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) y el informe de estado del Senado. El valor del día anterior fue de 375,5.

Él dejar Se refiere al número de personas por cada 100.000 habitantes que dieron positivo a la enfermedad en los últimos siete días. Coronavirus fueron heridos.

Se informaron 2.686 nuevas infecciones en Berlín en el transcurso de un día (día anterior: 16). Desde el comienzo de la epidemia en la primavera de 2020, se han registrado en la capital poco más de un millón de contagios (1.031.206).

Sin embargo, los expertos asumen que muchos casos de corona no se registran porque las pruebas rápidas positivas no siempre van seguidas de una prueba de PCR. Estos solo se calculan en las estadísticas. Además, no todas las autoridades sanitarias reportan sus datos a diario, por lo que puede haber retrasos, sobre todo los fines de semana y principios de semana.

No hubo nuevas muertes. Se han contabilizado un total de 4.556 muertes relacionadas con la infección corona en Berlín desde el comienzo de la epidemia.

La situación en las provincias

Todos los condados proporcionaron números actuales el martes (el día anterior: uno). Marzahn-Hellersdorf (+501) notificó la mayoría de los casos, seguida de Pankow (+351), Lichtenberg (+315) y Tempelhof-Schoeneberg (+305).

Friedrichshain-Kreuzberg (+83) y Neukölln (+87) informaron el menor número de casos nuevos.

► Con la incidencia de siete días, dos áreas están por encima de la marca de 500. El hotspot es Marzahn-Hellersdorf con una incidencia de 792,5, seguido de Lichtenberg (520,9).

Neukölln (195,9) y Spandau con 196,3 tienen la tasa más baja. Las otras áreas están entre 200 y 400.

estado de vacunación

El 79,4 por ciento (día anterior: 79,4) de la población de Berlín había sido vacunada al menos una vez. El 75,5 por ciento (día anterior: 75,5) tenía la inmunización básica o había sido vacunado por completo. El 61,0 por ciento (día anterior: 60,9) había recibido una vacuna de refuerzo o tenía un refuerzo.

semáforo berlín corona

Para incluir un indicador más significativo en el semáforo Corona, se reemplazó el cambio relativo en la incidencia de los siete días por la incidencia de hospitalización. La ocupación de siete días de lesiones y camas de cuidados intensivos permanece sin cambios.

► Según el informe de la administración, el número de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes -el equivalente a un contagio durante siete días en todo Berlín- es de 346,8 (el día anterior: 375.0) El semáforo está en rojo.

► La incidencia hospitalaria de siete días es 8,0 (día anterior: 8,5) – el semáforo está en rojo.

Este indicador muestra el número de personas por cada 100.000 residentes ingresados ​​en el hospital después de contraer COVID-19 en una semana. El color del indicador pasa a verde cuando el valor es inferior a 4. A partir de 4 el semáforo pasa a amarillo, a partir de 8 a rojo.

► La tasa de ocupación de pacientes Corona para camas de cuidados intensivos alcanzó 4.8 por ciento (Día anterior: 4.3) – El semáforo está en verde.

El límite amarillo aquí es del 5 por ciento, y este semáforo también se vuelve rojo al 20 por ciento.