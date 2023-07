Matchbox ayuda a deshacerse de los insectos molestos

Página principal consumidor

A los abejorros, abejorros, avispas o incluso avispones les encanta invitarse a comer en el jardín. Pero todo lo que necesitas para mantenerlos a raya es una caja de fósforos.

Kassel – Algunas personas atacan abejas, abejorros y avispas con una picana eléctrica de una ferretería. Debes ayudar a matar a los animales rápidamente. Pero en realidad, esta raqueta eléctrica, que parece una raqueta de tenis ordinaria, solo que con voltaje, no es más que crueldad animal.

Ya sea en el apartamento, en el jardín, en una fogata o de vacaciones en el lago, cada vez más personas usan atrapamoscas eléctricos. Incluso los pescadores ahora se ven en los bancos de agua con una toalla.

Cazador de insectos por poco dinero: una caja de cerillas es suficiente

Claro, los animales pueden ser molestos. Una vez están dando vueltas sobre sus cabezas, refunfuñando y no pueden salir por la ventana. Los insectos se vuelven aún más molestos cuando se sientan como invitados no invitados en platos con salchichas y ensaladas de invitados en la barbacoa. Luego, una tarde de barbacoa de verano se convierte rápidamente en un “golpe a un topo” tan pronto como varias manos de animales pequeños se agitan. Pero la fiesta de la barbacoa no se deshará de los invasores alados tan fácilmente. En realidad, una caja de fósforos fue suficiente.

Se acerca una abeja, un lindo insecto, pero por favor no en tu plato. (imagen icónica) © Mario Aurich / imago

Lo mejor es mover con cuidado la caja abierta sobre el animal. Luego, todo lo que tiene que hacer es deslizar la tapa sobre los informes de avispas, abejas o moscas. Focus.de. Los animales se sacan del apartamento en la caja o se sueltan en otro lugar del jardín. Todo lo que tienes que hacer es abrir la caja de fósforos de nuevo. Si quieres ser más amable con los animales, lo mejor es usar un dispositivo con una ventana de visualización, como Snapy o un detector de insectos de una tienda especializada.

Deshazte de los insectos nuevamente, incluso el vidrio y el papel serán suficientes

Pero incluso una taza y una hoja de papel son suficientes para capturar a los animales por un corto tiempo y luego liberarlos nuevamente. demasiado pequeña, Las molestas criaturas de Thunderstorm deberían ser amigos del jardín de aterrizar en el green. Porque los pequeños artistas se sientan sobre plantas y piel humana.

Cualquiera que descubra un nido de avispas completo en el jardín, el porche o el balcón debe tener cuidado. No solo porque el animales muy agresivos Pero también porque quienes quitan ellos mismos sus nidos se enfrentan a severas sanciones.