Matthews no cree en Nagelsmann-Aus: ‘Sería una admisión de culpabilidad’

Julian Nagelsmann tiene una deuda tras cuatro partidos sin ganar en la Bundesliga. Aunque el equipo de Múnich busca una cooperación a largo plazo con el jugador de 35 años, se necesitan con urgencia éxitos tras el parón internacional contra Leverkusen, Dortmund y Friburgo. Lothar Matthaus aún no ve en peligro el puesto de entrenador de Landsberger.

Oliver Kahn recientemente respaldó al entrenador Julian Nagelsmann como parte de su visita al Oktoberfest, lo que el experto en Sky Lothar Matthaus cree que es “absolutamente correcto”. El jugador récord nacional espera que el entrenador “piense con cuidado y saque las conclusiones correctas”. Además, Matthews está seguro de que Nagelsmann “no perdió el vestuario ni el equipo jugó contra él”, pero en general “las ocasiones y el rendimiento se tratan con descuido”. Ahora es importante que “el Bayern de Múnich no se convierta en un oasis de lujo para los jugadores que no rinden bien. En consecuencia, Nagelsmann tuvo que pensar detenidamente en “quién ha cruzado la línea en cada partido hasta ahora y quién solo ha mostrado la verdadera cara”. del jugador del Bayern de Múnich durante 40 o 50 minutos”.

“No creo que Nagelsmann esté temblando”

Entonces Mateusz se enfoca en resolver problemas y toma jugadores fuertes del Bayern Munich. No cree que Nagelsmann esté fuera en el corto plazo: “No creo que Julian Nagelsmann esté sacudido, ni Thomas Tuchel esté siendo tratado”, dijo el exjugador del Bayern. Esto eventualmente equivaldría a una “admisión de culpabilidad”. No en vano, el técnico “consiguió un contrato de cinco años y pagó mucho dinero por ello”. Solo por eso, Mateo está absolutamente convencido de que “todos juntos intentaremos salir de esta situación”.

Pero el jugador de 61 años también es consciente de que se “pondrá realmente incómodo” si las cosas no continúan con éxito más allá del parón internacional. Sin embargo, todavía espera que “dentro de unas semanas se hable de él y del Bayern de otra manera”. Sin embargo, ciertamente no es ningún secreto que el partido contra el Dortmund en particular será el referente por excelencia.