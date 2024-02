Matthias Beck, nuevo presidente del Eintracht: “El mejor día de tu vida”

Página principal Concordia

de: Ingo Dorstowitz

el presiona divide

Matthias Beck, presidente designado del Eintracht Frankfurt y ex vicepresidente, en la asamblea general. © Arne Didert/DPA

Mayoría abrumadora: el empresario Matthias Beck sucede al saliente Peter Fischer como presidente del FC Eintracht Frankfurt, algo que celebra en todos los sentidos.

Era como si el propio Papa hubiera hecho los honores y acabara de llegar a Frankfurt-Unterleiderbach, Pfaffenwiese y Gehrenderthal. Pero no, era más alto que Leach, la torre de radio, 2,01 metros de altura, el rubio Peter Fisher.

Cuando el eterno presidente del Eintracht de Frankfurt entró puntualmente en la sala el lunes a las seis de la tarde para pronunciar su último discurso como presidente del club durante la Asamblea General después de casi un cuarto de siglo en el cargo y para despedirse de la comunidad del Eintracht que sólo había llamado “mi familia”, la gente hizo cola para el hombre mayor de 67 años y le presentó sus respetos.

Para simplificar, los que no estaban en la fila se levantaron de sus asientos y aplaudieron tan fuerte y fuerte como pudieron. Esta no fue la única vez que Peter Fischer, el señor Eintracht, recibió una gran ovación. El público, de unas 2.200 personas, se puso de pie y aplaudió durante minutos mientras el presidente pronunciaba sus últimas palabras, que por supuesto, como no podía ser de otra manera, fueron elegidas de forma bastante patética: “¡Os quiero!”.

El presidente saliente recibió los mayores aplausos cuando volvió a dejar clara la postura del club. “No tenemos lugar para el racismo, el antisemitismo y la discriminación”. El Eintracht es un “club colorido” con 112 nacionalidades diferentes y una “familia internacional”. Al que no se adhiera a estos valores “lo expulsaremos”. Típico Peter Fisher. Seguramente recibiría aplausos desde el salón.

Al igual que su sucesor, Matthias Beck, que se defendió en un emotivo discurso de media hora. El hombre de 52 años finalmente fue elegido por abrumadora mayoría; De 1.867 electores elegibles, sólo cinco votaron en contra y once se abstuvieron. “Este es el día más importante de mi vida”, dijo el funcionario lleno de alegría. “El Eintracht es el mayor amor de mi vida. El amor es inseparable. Estoy increíblemente orgulloso”.

Eintracht: el duodécimo club del mundo

Fischer ya había presentado con amables palabras al nuevo hombre de Gotzenhein, un exitoso hombre de negocios. “Será al menos un buen presidente como yo. Es un jugador del Eintracht en todos los sentidos y su sangre cubre todos los colores del club”, subrayó Fischer, que fue nombrado presidente honorario. “Es un sucesor ideal.”

Fisher explicó cómo el trabajo finalmente lo afectó durante el largo período en el que el club pasó de ser un espagueti escandaloso de casas club en ruinas a convertirse en un jugador senior muy respetado en la industria. Uno de los clubes más importantes de la Bundesliga, según informó el portavoz de la junta directiva de AG, Axel Hellmann, facturará al final de la temporada 370 millones de euros y ya podrá contar con 139.000 socios. “Esto nos convierte en el duodécimo club más grande del mundo”, señaló Fischer. Y los que están por delante deben tener cuidado: “A ellos también los venceremos, ya tienen miedo”.

Aplausos del nuevo presidente Matthias Beck (derecha) al presidente saliente del club, Peter Fischer. © EPA

Para él personalmente, ahora es el momento de pasar el testigo. “Siempre seréis mi familia”, gritó, “nada cambiará eso, hasta que me rebajéis un poco más”. “Pero la oficina ha absorbido toda mi energía y poco a poco se está acabando”. Y ahora es el momento de decir “Adiós, Adiós, Adiós”. Al despedirse de su viejo amigo, compañero y “garante del éxito”, el portavoz de la junta directiva Hillman dijo: “Tienes un lugar en la historia de este club que nadie volverá a tener tan pronto. Peter, cuídate”.

Al final del segmento formal, finalmente habló Omid Nouripour, quien, como muchos otros oradores, tuvo palabras emotivas y conmovedoras para el hombre polarizador y con asperezas. El líder federal del Partido Verde, un gran admirador del Eintracht, describió a Fischer como “el águila más grande de todos los tiempos” y dijo que tenía un “gran corazón” y que nadie más podría haber logrado lo que él logró en el Eintracht. “Me inclino ante este hombre y los logros de esta vida desde el fondo de mi corazón”.

Fischer ofrece un club sano y rentable, lo que Axel Hellmann confirma desde el punto de vista del AG: “Estamos en una situación financiera mejor que nunca”.