Matthias Ginter no amplía el contrato

Mönchengladbach En 2017, vino de Dortmund como el jugador profesional Gladbach más caro hasta la fecha. Matthias Ginter dejará el Borussia vom Niederrhein en el verano de 2022. El jugador internacional anunció, el martes por la noche, su falta de voluntad para prorrogar su contrato vencido.

Justo antes de las 9 pm del martes por la noche, Matthias Ginter anunció la noticia a través de Instagram: “Después de mucha deliberación, he decidido no extender el contrato que vencía en verano”, escribió el joven de 27 años. Esto significa que el juego de suspensión de los últimos meses termina antes de que comience la segunda mitad de los preparativos. El primer entrenamiento después de las vacaciones de Navidad tendrá lugar el miércoles en el Borussia Park.

En el post, Ginter aún no ha revelado su destino en el verano de 2022. Pero quiere cumplir su contrato y no cambiar en la ventana de fichajes de invierno. Después de su último partido de primera ronda en Hoffenheim, Ginter dijo en “Sky”: “No se puede descartar nada por completo, pero creo que no fue el último partido de hoy”. “Ahora está de regreso en la segunda mitad de la temporada. Cualquiera que me conozca sabe que haré todo lo que esté a mi alcance para lograr los objetivos que aún son posibles esta temporada juntos”.