MDR WISSEN News: Bueno para la cabeza, bueno para el cuerpo: las conexiones sociales fortalecen la salud

Así lo anunció la empresa minera estatal sueca LKAB el jueves. LKAB opera una mina de hierro en Kiruna, al norte de Suecia. En consecuencia, hay yacimientos de más de un millón de toneladas de minerales. El tamaño exacto del fondo aún no está claro. Los elementos de tierras raras incluyen toda una gama de elementos necesarios para la producción de teléfonos inteligentes y coches eléctricos, por ejemplo, para baterías, catalizadores e imanes, pero también para la iluminación. Actualmente, los mayores yacimientos de estos minerales se encuentran en China. (afp)

El ‘modelo de alquiler parcial cálido’, que fue encargado por el Ministerio Federal de Economía, prevé recompensar a ambos inquilinos por las medidas de ahorro de energía. Independientemente de los precios de la energía y el consumo actual, los inquilinos pagan una tarifa fija de calefacción que corresponde al promedio de todo el edificio durante un período de tiempo más largo. Si son menos calientes, obtienen un descuento. Por el contrario, los propietarios son recompensados ​​por las renovaciones relacionadas con la energía, ya que no todos los ahorros se asignan a todo el edificio, sino que solo deberían beneficiarse aquellos que pagaron por la renovación. En ese momento, no se aplicará el impuesto de actualización que actualmente se encuentra vigente.

Los científicos de Constanza han demostrado que la durabilidad y la reciclabilidad no se excluyen mutuamente cuando se trata de plásticos. Han desarrollado un material de poliéster biodegradable que a pesar de tener buenos valores de construcción.

Las investigaciones científicas sobre si había una necesidad real de carbón bajo Rhineland Lützerath no muestran una imagen unificada. El requerimiento de carbón de la mina a cielo abierto de Garzweiler podría cubrirse sin el carbón bajo Lützerath: esta es la conclusión de los investigadores de Berlín, Flensburg y el Instituto Alemán de Investigación Económica. Incluso con la capacidad máxima, habría treinta millones de toneladas de lignito en exceso para 2030. Una investigación encargada por RWE llegó a una conclusión diferente. Según esto, con el consumo mínimo asumido sin carbón bajo Lützerath, todavía se perderían 17 millones de toneladas. Los expertos enfatizaron, sin embargo, que el carbón debajo de la ciudad no está en la parte superior de la escala de dióxido de carbono, y su extracción no es esencial para la estabilidad de la red, sino que está impulsada por una economía de mercado. Fue apelada por la economista energética Claudia Keifert Podcast de MDRdetener inmediatamente la minería del carbón, porque Lützerath dañaría la imagen de Alemania como protectora del clima.