Medias Rojas vs. Puntaje de los Astros: Houston Evils ALCS siete carreras en la victoria del Juego 9 en la novena entrada

Los Astros de Houston explotaron por siete en la novena entrada y vencieron 9-2 a los Medias Rojas de Boston en el Juego 4 de la ALCS el martes por la noche en Fenway Park. Con la victoria, los Astros y los Medias Rojas ahora están empatados entre los siete primeros en dos juegos.

Los Astros ocuparon el primer lugar en el jonrón en solitario de Alex Breckman. Ese puntaje duró hasta el octavo, cuando José Aldue anotó el jonrón número 21 de su carrera en la postemporada, que fue una explosión en solitario para el relevista de Boston Garrett Whitlock, empate.

Noveno, los Astros Nathan Evalti pidieron al manager Alex Cora que buscara alivio luego del doblete inicial de Carlos Correa en el abridor del Juego 2 de Boston. Evalti conectó los siguientes dos bateadores y tres strikes sobre Jason Castro. Sin embargo, el lanzamiento fue llamado bola, y pronto Castro pudo desplegar un divisor al jardín derecho y plato a Corea. Después de una caminata de Alto, Houston tomó la delantera con una carrera doble cargada con los cimientos de Michael Brandley. Brandley anotó la séptima carrera de los Astros con un sencillo con dos outs de Jordan Alvarez. Para cuando los Medias Rojas consiguieron ese escurridizo tercero, el marcador era de 9-2.

Los Medias Rojas tuvieron muchas oportunidades de crear una ventaja muy cómoda en las entradas de apertura y media, pero se fueron 0 de 9 en el Juego 4 y dejaron 11 carreras en el sótano. La novena carrera de siete carreras de los Astros, sin embargo, proporcionó todo eso. El quinto juego está programado para el miércoles por la noche en Fenway Park.

Tomado del Juego 4 aquí.

El crimen de los Astros ocupa el noveno lugar

La ofensiva de los Astros estuvo inactiva durante la mayor parte del juego. Todo está bien, acaba bien, ¿no? Con un empate 2-2 yendo al noveno lugar, el mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, eligió usar su as de abridor, Nathan Evalti, En alivio. Esta es la primera aparición de relevo de Evalti después de un maratón de 18 entradas en el Dodger Stadium en la Serie Mundial 2018.

Evalti cedió un doble de ventaja Carlos Corea. Él lo consiguió Kyle Tucker Seleccionado para poner golpes de swing y astros Yuli Curiel A propósito. Aledmys Díaz anotó y Eovaldi pareció salir. Aislante Jason Castro Sin embargo, llegó el 2-2 al campo.

Esto es muy interesante porque el abridor de los Astros, Martin Moldonado, es el mejor detrás del plato, pero básicamente no se ofende. Castro lanzó 118 OPS + durante la temporada regular. ¿Decidirá el manager de los Astros, Dusty Baker, mover el capó caliente detrás del plato, ya que de todos modos interrumpirá la serie?

Independientemente, los astros no han terminado. José Altuve Seguido de un paseo, fue a Evalti. El zurdo Martín Pérez entró al juego y Michael Brandley Vació los cimientos dobles. Bien colocado y golpe ligero Jordan alvarez Un solo plato, luego un Carlos Korea Tripler lanzado. Luego, la victoria en el cuadro de Kyle Tucker trajo otra carrera a casa.

Tal como está, 9-2 es un juego que entró en el noveno lugar 2-2 en la parte inferior de los Astros. Evalti fue acusado con cuatro carreras anotadoras en solo 2/3 de una entrada.

¿Problemas con la zona de ataque?

Según las operaciones de seguimiento de Strike Zone, el árbitro local Los Dias no tuvo una buena noche. Esto fue seguido por un lanzamiento que era exclusivo de los fanáticos de los Medias Rojas. Con un conteo de 1-2 y el juego se construyó sobre el noveno, el lanzamiento de Evalti para Castro fue llamado el balón. Parecía estar más y / o afuera. El movimiento, a través de Jeff Basson de ESPN, muestra que ha cortado la esquina de la zona de strike.

En ese lanzamiento, es muy difícil esperar que el árbitro haga la llamada exactamente al ritmo de la vida real, especialmente cuando la bola que se rompe todavía se está moviendo cuando cruza el plato. En cuanto a los peores errores, son errores graves (por ejemplo, Jedi Martínez hizo una decisión terrible en la tercera entrada) y no deberían ocurrir a un ritmo alto en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Altuve lo conecta con el 21 Playoff Homer

Juego 2-1 Medias Rojas después de la primera entrada. Esta es la misma puntuación que llega al pico de la octava entrada. Luego, en el primer lanzamiento del cuadro, José Altuve fue profundo para construir cosas.

Auge. Nuevo juego de pelota.

Altuve sigue subiendo en la lista de jonrones de postemporada todo el tiempo. Es tercero todo el tiempo y va a un ritmo absurdo. Aquí están los cinco primeros lugares (OK, entonces son seis nombres porque dos jugadores están vinculados en el quinto lugar).

Breckman, los Astros fueron los primeros en atacar

Juegos 2 y 3 (el Juego 2 no lució mal, pero fue a 9-3 antes de que dos Astros sin sentido acercaran a Homers a 9-3). Los Astros piensan que esta es una ventaja temprana. Lo hicieron. Alex Breckman Homet con dos outs en la primera entrada les dio una ventaja temprana.

Sin embargo, esa pista duró poco.

Bogarts y Medias Rojas responden de inmediato

Con un corredor y dos outs en primer lugar, los Medias Rojas tomaron una ventaja de dos carreras Sander Bogarts Jack Greenke explotó.

Parecía una gran cosa además de obtener la ventaja, porque mientras los Medias Rojas todos los otros tigres estaban en llamas en la serie, Bogarts anotó 3 de 13. Fue un declive prolongado o nada, pero se perdió toda la diversión. Hasta esto. Luego agregó una altura doble desde la pared del jardín central, lo que habría sido un jonrón en otros estadios. Baste decir que está bien.

Sin embargo, el resto de la ofensiva de los Medias Rojas durmió un poco en esto en comparación con los dos juegos anteriores.

Continúan las tragedias de los titulares de los Astros

Antes del Juego 4, los titulares de los Astros tenían solo 5 1/3 entradas combinadas en la última parte de la serie. En esa escasa carga de trabajo, permitieron 14 carreras en 13 victorias. Esta falta de profundidad del ciclo no solo daña al equipo en cada juego, sino que también compromete cuando se trata de jugar tres juegos en tres días, especialmente aquí en Fenway Park. No se esperaba que Greenke tuviera un horario de salida normal. Solo ha lanzado dos veces desde el 13 de septiembre y no ha realizado 28 lanzamientos. En una larga primera entrada registró solo cuatro outs en 37 lanzamientos, sin embargo, los Astros tuvieron muchas menos salidas de las esperadas. Por supuesto, el mejor plan de juego de Baker vio a Greenkey dar tres entradas. Pensamiento preferido, quizás.

Con cuatro juegos, los Astros están jugando la era 18.90 en 6 2/3 entradas de la serie.

Pivetta, Javier consigue la longitud

Una gran historia que continuará esta serie es la búsqueda de lanzadores para varias entradas. Los Medias Rojas han tenido un gran éxito, por lo que tomaron una ventaja de 2-1 en este juego. Arrancador de los Medias Rojas Nick Pivetta Les dio cinco entradas de trabajo en el Juego 4 y solo permitió una carrera en el Homer de Breckman.

Por otro lado, tenemos que prestarle a los Astros Reliever Christian Javier Por llevar a los Medias Rojas a una entrada invicta de tres puntos contra la ofensiva en otro nivel esta postemporada. Es una excursión de Big Boy.

De hecho, cantemos las alabanzas de Astros Pulpin en su conjunto. Permitieron solo cuatro victorias en una entrada sin un puntaje de 7 2/3 para cerrar el asunto. Este no es solo Xavier. Rally de Brooks El segundo se atascó en su carrera hereditaria. Bill Matton El corredor Javier lo dejó. Kendall Graveman Trabajó séptimo y octavo, antes de cerrar Ryan Presley apagó las luces.

Siguiente: Juego 5

Para el quinto juego de la serie nos detendremos en Fenway, que será una revancha del Juego 1 en el montículo. Esto no funciona correctamente para ningún inicio:

Chris Venta: 2 2/3 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 2 K, 1 HBP, 1 WP

Vals Framber: 2 2/3 IP, 6H, 3R, 2ER, 3PP, 2K

Las bombillas no se relajan realmente, pero fuman cuando es necesario. ALCS es En cierto sentido Un gran problema, ya sabes, es el Juego 5 de una serie, cada uno empatado en dos juegos. El equipo con una ventaja de 3-2 en la séptima serie de 7 en la historia de los playoffs de la MLB tiene una marca de 75-33 en esa serie.