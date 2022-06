Medicina: ¿un presagio de Europa? (nd-aktuell.de)

Las medidas corona ralentizaron el entrenamiento del sistema inmunológico del niño. Foto: dpa / Jan Woitas

Las restricciones de viaje, el aislamiento, el uso de máscaras y las medidas de higiene han contenido en gran medida la influenza en todo el mundo en los últimos dos años. Pero los expertos han advertido durante mucho tiempo que si se detienen estas medidas, el virus podría volver con más fuerza. En el Hemisferio Sur, donde ahora comienza el invierno, esto ya está claro: así informó la Autoridad de Salud de Australia el final mayonesaLas enfermedades similares a la influenza han aumentado significativamente desde marzo. Se han reportado casi 39,000 casos desde el comienzo del año, y hubo más de 26,000 casos en los 14 días anteriores a la publicación del informe, las cifras ya superan el promedio de cinco años. Tres personas ya han muerto a consecuencia de la enfermedad.

Después de dos años de confinamiento durante la pandemia, los “sistemas inmunológicos” de muchas personas ya no están “entrenados”. Michael Baker, un epidemiólogo y experto en salud de Nueva Zelanda, comparó este fenómeno con los incendios forestales en una entrevista con The Guardian: Cuanto más tiempo pasa sin un incendio, más combustible se acumula en el suelo para alimentar los incendios. En caso de incendio posterior, arde con más violencia de lo habitual. Ian Barr del Instituto Peter Doherty de Infecciones e Inmunología en Melbourne lo confirmó en una videollamada. Barr explicó el efecto al combinar el aislamiento con medidas de higiene y mantenerse alejado de otras personas durante la pandemia. Australia y Nueva Zelanda, que han estado más aislados del resto del mundo que otros países, se sintieron particularmente afectados. Durante 2021 en Australia, no se registraron muertes oficiales por gripe durante la temporada de gripe, solo durante los meses de invierno hombre debido a la gripe Tuvo que ir al hospital, hasta entonces Barr temía que “la próxima temporada pudiera ser mucho peor para él”. Esa profecía ahora es una realidad: “La temporada de gripe de este año es significativamente más peligrosa y comparable a la que experimentamos en 2017”, dijo recientemente la primera ministra de Queensland, Anastasia Pallaschuk, a los representantes de los medios.

“Tenemos alrededor de 600.000 niños menores de dos años que nunca han estado expuestos a la influenza”, dijo a ABC de Australia Sheena Sullivan, epidemióloga del Instituto Peter Doherty. Este es un gran número de niños pequeños que están completamente en riesgo. Nick Wood, un pediatra de Sydney, informa que los hospitales australianos ya están viendo un aumento en los casos de gripe entre los niños pequeños este año. “En pediatría, definitivamente hay más ingresos hospitalarios de niños menores de cinco años que por covid-19”, dijo Wood. Debido a que la influenza no existía, los niños no habían estado expuestos al virus antes y eran “inmunológicamente ingenuos”, dice Wood.

En Alemania, también, el número de infecciones de influenza ya está aumentando, aunque aquí en Alemania, a diferencia de Australia, se acercan los meses de verano. Sin embargo, los datos preliminares indican que ahora más personas han contraído la gripe que en el mismo período del año anterior a la pandemia de coronavirus. La influenza ahora ha superado a la infección por covid, especialmente entre los niños. Incluso si el Instituto Robert Koch actualmente no ve motivo de preocupación, las experiencias del hemisferio sur muestran que quizás Europa tendrá que prepararse para la temporada de gripe de este invierno, que parece estar regresando con toda su fuerza después de dos años de relajación.