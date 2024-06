Medvedev amenaza a Occidente con un ataque nuclear: “el peor de los casos”

Página principal Política

de: Sara Al-Shimi

Alemania permitió a Ucrania utilizar sus armas en territorio ruso y Medvedev, cercano a Putin, amenaza a la OTAN con un ataque nuclear.

Moscú – Vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedevel tiene OTANLos países amenazaron el viernes con un ataque nuclear después de que algunos de ellos levantaron las restricciones al uso de armas por parte de Ucrania en la guerra contra Rusia. No es la primera vez que el expresidente y estrecho colaborador de Putin se suma a las voces rusas que advierten de una inminente escalada. En un largo post en su canal de Telegram, dirigió sus amenazas hacia la OTAN. El Canciller Olaf Scholz confirmó que quiere evitar una guerra entre Rusia y la OTAN.

En su publicación en Telegram, de la que también informó la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti Según se informa, Medvedev se dirigió a los “países occidentales” que han permitido el uso de armas de largo alcance contra territorio ruso, “independientemente de si se trata de partes nuevas o antiguas de nuestro país”. La “asistencia militar” a Ucrania no es eso, sino más bien “participación en la guerra” contra Rusia. Según Medvedev, también puede considerarse la llamada “causa de guerra”, es decir, un motivo para declarar la guerra.

Amenazando a Occidente con una guerra nuclear: Dmitry Medvedev y Vladimir Putin. © Pavel Golovkin/Yuri Kochetkov/DPA/Montage

“La etapa final”: Medvedev amenaza con un ataque nuclear

“Hace unos años, afirmaron que Rusia no entraría en un conflicto militar abierto con el régimen de Bandiri para no enemistarse con Occidente. Me equivoqué. “Hay guerra”, escribe Medvedev. Al igual que con el ataque inesperado a Ucrania, el “uso de armas nucleares tácticas” también podría convertirse en un error de cálculo.

El ex presidente ruso añadió: “Como bien señaló el presidente ruso, la densidad de población en los países europeos es muy alta”. El conflicto militar con “Occidente” se está desarrollando según el “peor de los casos” y hay “un aumento en el poder de las armas utilizadas por la OTAN”. Por lo tanto, hoy nadie puede descartar que el conflicto esté entrando en su etapa final”.

Un estrecho colaborador de Putin advierte a la OTAN de “errores perjudiciales”

“Rusia supone que todas las armas de largo alcance utilizadas por la ex Ucrania son utilizadas directamente por los ejércitos de la OTAN”, escribió Medvedev en su contribución. Su país atacará “tanto en el territorio de la antigua Ucrania como en el territorio de otros Estados” si desde allí se lanzan ataques contra territorio ruso.

Medvedev dijo que sería un “error grave y perjudicial” que la OTAN actuara como si su apoyo a Ucrania fuera una cuestión de “decisiones soberanas de países individuales”. La “operación de misiles de crucero de largo alcance” o el “envío de contingentes de tropas a Ucrania” constituyen una “escalada peligrosa” del conflicto.

A pesar de la amenaza de un ataque nuclear: Alemania y Estados Unidos permiten el uso de armas en territorio ruso

Después de Estados Unidos, y tras un largo debate el viernes, el Gobierno federal también permitió a Ucrania utilizar las armas que le habían suministrado contra objetivos en la zona fronteriza de Rusia con la región de Járkov. El ministro federal de Defensa, Boris Pistorius, dijo durante una visita a Moldavia: “Esta decisión es la decisión correcta” e incluye “todos los sistemas que hemos entregado”.

El Canciller Olaf Scholz (Partido Socialdemócrata) dijo sobre el uso de armas alemanas: “Debemos evitar una guerra importante: una guerra entre Rusia y la OTAN”. Al mismo tiempo, Alemania debe garantizar “la capacidad de Ucrania para defender su independencia y soberanía”. Alemania suministró a Kiev, entre otras cosas, obuses autopropulsados ​​2000 y el sistema Mars 2.

El jueves, el presidente estadounidense, Joe Biden, permitió que Ucrania atacara instalaciones militares rusas en la región fronteriza con armas estadounidenses. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, describió el levantamiento de las restricciones como “un paso adelante hacia el objetivo de permitir la defensa de nuestra población en las aldeas ubicadas en la frontera”.

El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, quiere nueva ayuda para Ucrania en la lucha contra Rusia

El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, propuso a los Estados miembros de la OTAN una nueva ayuda a Ucrania por valor de al menos 40 mil millones de euros anuales. El viernes, al concluir una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Praga, dijo que Ucrania necesita “previsibilidad a largo plazo”. Según Stoltenberg, la cantidad de 40.000 millones de euros corresponde a la cantidad que los aliados han recaudado juntos anualmente desde el inicio de la guerra de agresión rusa en febrero de 2022. “Tenemos que mantener este nivel de apoyo al menos cada año, y durante mientras sea necesario”, afirmó el noruego.

Recién el jueves el gobierno federal prometió a Ucrania otro paquete de armas alemán. “Su valor es de aproximadamente 500 millones de euros”, dijo a la agencia de noticias un portavoz del Ministerio Federal de Defensa. Agencia de prensa de Francia. Esto incluye entregas “en las cinco categorías de artillería, defensa aérea, drones, resistencia y protección”. (CES/AFP)