Medvedev amenaza con un misil hipersónico: Serbia se une a Rusia

de: Florian Naumann, Bedrettin Polokbasi, Sophia Luther, Félix Durach

La Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin. Dmitry Medvedev ahora amenaza directamente a La Haya con represalias. Teletipo de noticias.

Actualización del 20 de marzo a las 16:30: Después del Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, hizo comentarios críticos sobre la orden de arresto emitida contra Vladimir Putin. El jefe de Estado serbio acusó a la Corte Penal Internacional de prolongar la guerra de Ucrania al dar este paso. Las perspectivas de negociaciones con Rusia han disminuido considerablemente. Mi pregunta ahora que enfrenta terribles cargos de crímenes de guerra, ¿con quién vas a hablar? Novosti.

Vucic continuó: “No hay duda de que el objetivo de quienes hicieron esto es complicar aún más los contactos del presidente ruso y la situación económica de Rusia”.

Orden de arresto de Putin de La Haya: el presidente ruso recibe apoyo de China

Actualización del 20 de marzo a las 14:55: Parece que Vladimir Putin cuenta con el apoyo de Pekín tras la emisión de la orden de sanción en su contra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó el lunes a la Corte Penal Internacional a actuar con cautela. Un portavoz del ministerio dijo el lunes que la Corte Penal Internacional debería “adoptar una postura objetiva y justa” y respetar la inmunidad de los jefes de Estado según el derecho internacional. El tribunal de La Haya debe ejercer sus poderes juiciosamente y de conformidad con la ley.

Al mismo tiempo que se emitió la declaración, el jefe de Estado chino, Xi Jinping, llegó a Moscú para una reunión de varios días con el jefe del Kremlin. Rusia y China son aliados cercanos.

Orden de arresto de Putin: en respuesta, Rusia está abriendo procesos penales contra fiscales y jueces

Actualización del 20 de marzo a las 13:55: En respuesta a la orden de arresto de la CPI contra el presidente ruso Vladimir Putin, el Kremlin ahora ha anunciado cargos. El lunes, el Comité de Investigación Ruso confirmó que se habían iniciado procesos penales contra el Fiscal General Khan y los jueces responsables en La Haya.

La Comisión Nacional de Investigación dijo en un comunicado el lunes que las acusaciones se relacionan con la detención intencionalmente ilegal y la preparación de un ataque contra un representante de un país extranjero que está protegido contra enjuiciamiento. El comité continuó diciendo que la orden de arresto de la CPI era “manifiestamente ilegal ya que no había motivo para enjuiciamiento”.

Orden de arresto de Putin: el portavoz del Kremlin, Peskov, “silencioso” como editor

Actualización del 20 de marzo a las 13:05: El Kremlin reaccionó el lunes en silencio a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente Putin. “Estamos tomando nota de esto. Pero si tomamos en serio cada declaración hostil, no conducirá a nada bueno”, dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia de noticias Interfax. El liderazgo en el Kremlin está “tranquilo” sobre los acontecimientos.

La orden de arresto de Putin sigue siendo válida después de que terminó la guerra en Ucrania: “No hay estatuto de limitaciones para los crímenes de guerra”

Actualización del 20 de marzo a las 10:55 a. m.: La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue siendo problemática al comienzo de la nueva semana. El fiscal jefe Karim Khan confirmó en una entrevista el lunes que la orden de arresto seguiría siendo válida incluso después de que termine la guerra de Rusia contra Ucrania. “No existe un estatuto de limitaciones para los crímenes de guerra”, dijo Khan a BBC Radio 4. Khan enfatizó que las órdenes de arresto pondrían a Putin y a la Comisionada rusa para los Derechos del Niño, Maria Lvova Belova, de por vida por el resto de sus vidas.

El expresidente ruso Dmitry Medvedev cuestionó la razón de ser de la CPI en una publicación de Telegram. El subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia escribió que el tribunal de La Haya es “malo e inútil” y no puede juzgar a una potencia nuclear. Rusia no es signataria del Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconoce la Corte Penal Internacional.

Medvedev, conocido por sus meteduras de pata verbal, incluso amenazó a los jueces de la Corte Penal Internacional con un ataque directo. Medvedev continuó: “El uso selectivo de un misil hipersónico por parte de un barco ruso del Mar del Norte en la sala del tribunal de La Haya es imaginable”. El hombre de 57 años advirtió a los jueces de La Haya: “Miren de cerca el cielo”. el propio putin En general, parecía amenazar con misiles solo los domingos..

Orden de arresto de Putin: ¿Posible arresto durante la visita a la cumbre? Sudáfrica elude la polémica pregunta

Actualización del 19 de marzo a las 19:10: ¿Podría Vladimir Putin ser arrestado en un viaje a Sudáfrica en agosto? El gobierno del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha reaccionado con cierta evasiva. Uno es consciente de la “obligación legal” y tiene informes sobre uno Una orden de arresto de la Corte Penal Internacional Observe al orador, cómo, entre otras cosas Independiente de Kyiv Informé el domingo por la noche.

Sudáfrica es miembro de la alianza BRICS junto con Rusia. Sin embargo, la experta en política exterior verde Jamila Scheffer ve algunas reservas en los diplomáticos del país, como lo hizo en febrero. FR.de para explicar. En Sudáfrica, la cumbre BRICS se lleva a cabo en agosto: Putin ha estado asistiendo a estos eventos durante mucho tiempo. Sin embargo, los nuevos desarrollos pueden frustrar el viaje, como periódico del sur de Alemania Especula el fin de semana. Sin embargo, los posibles planes de viaje de Putin no han sido confirmados oficialmente.

Orden de arresto de Putin: comentarios de bosquimanos: Rusia quiere “estudiar legalmente” las declaraciones ministeriales

Actualizado el 19 de marzo a las 11:19 am: Moscú responde a las declaraciones del Ministro de Justicia Marco Bushmann sobre Una orden de arresto para el presidente del Kremlin, Putin. El jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, anunció que serían “examinados legalmente”. Así lo informó la agencia estatal de noticias vaso.

FDP Bushman había hecho esto anteriormente foto el domingo Dijo: “Espero que la CPI se acerque rápidamente a Interpol y a los Estados contratantes y les pida que hagan cumplir la ley”. Alemania estaría entonces obligada a arrestar a Putin tan pronto como entrara en territorio alemán.

Schulz sobre la orden de arresto de Putin: ‘Nadie está por encima de la ley’

Actualización del 18 de marzo a las 12:38: Olaf Schultz también se pronunció positivamente sobre la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin. “Nadie está por encima de la ley”, dijo el canciller citado por la agencia de noticias. Agencia de prensa de Francia El sábado durante una visita de Estado a Tokio (Japón).

Orden de arresto para Putin: Biden está feliz a pesar de las reservas sobre la corte

Actualización del 18 de marzo a las 10:08 a. m.: Joe Biden aplaudió la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin. Será un “punto fuerte” hecho en La Haya, según el presidente. Sin embargo, Biden también enfatizó que Estados Unidos seguirá negándose a reconocer a la Corte Penal Internacional. Además de Rusia y los Estados Unidos, la Corte Penal, que se estableció en 1998, no está reconocida por la República Popular China como órgano judicial.

Zelensky saluda decisión de la Corte Penal Internacional

Actualización del 17 de marzo a las 21:44: También el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Comente ahora sobre la orden de arresto contra Vladimir Putin. Y escribió en Telegram: “Separando a los niños de sus familias, separando a los niños de sus familias. Describió la decisión del tribunal como una decisión “histórica” ​​”donde comienza la responsabilidad histórica”.

Fiscal da detalles – La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin

Actualización del viernes 17 de marzo a las 20:45: Una orden de arresto contra el gobernante ruso Vladimir Putin ha causado revuelo. Karim Ahmed Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, desde entonces se ha pronunciado en contra BBC Explicado con más detalle.

Emitió una orden de arresto contra Putin: Rusia responde rápidamente

Actualización del viernes 17 de marzo a las 18:49: El Kremlin respondió al fallo de la CPI y anunció que no reconocía la decisión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió los casos planteados por la CPI como “escandalosos e inaceptables”. Peskov declaró “nulas y sin efecto” todas las decisiones judiciales en relación con Rusia. Cuando se le preguntó si Putin ahora tiene miedo de viajar a países que reconocen la CPI, el portavoz respondió: “No tengo nada que agregar sobre este tema. Eso es todo lo que queremos decir”.

La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin

Primer informe del viernes 17 de marzo: FRANKFURT – Ucrania ha pedido repetidamente que se tomen medidas contra Rusia ante el Tribunal de La Haya por presuntos crímenes de guerra rusos en la guerra de Ucrania. Ahora la CPI ha tomado una decisión explosiva: se ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin. La CPI anunció esto en una publicación en su sitio web oficial el viernes. Además del presidente ruso, la orden de arresto también se aplica a Maria Alexeyevna Levoa-Belua, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente.

Este movimiento se debió a la deportación de niños ucranianos a Rusia o a las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia. Los investigadores de la ONU clasificaron estos crímenes el jueves como crímenes de guerra. “Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes anteriores”, escribió la CPI en su declaración.

La Haya emite una orden de arresto contra Putin: ¿ahora está amenazado de arresto?

Sin embargo, es poco probable que Putin comparezca ante el tribunal de La Haya. Rusia no reconoce la Corte. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo el jueves en una conferencia de prensa sobre posibles órdenes de arresto contra los rusos: “Rusia no está cooperando con el servicio. Las posibles ‘recetas’ para la detención de la corte internacional son legalmente nulas para nosotros”. Las decisiones de la corte no tienen sentido para Rusia. Además, el tribunal no puede celebrar juicios en ausencia del acusado.

Aunque Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia, Kiev reconoce la jurisdicción de los jueces por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra Ucrania cometidos en territorio ucraniano desde 2014. En 2015, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, emitió una declaración en la que efecto en La Haya. Poco después de que estallara la guerra, el fiscal general Khan ya había iniciado investigaciones en Ucrania. (fd/bb/AFP)