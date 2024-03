La Cámara de Representantes vuelve a referirse al megapaquete legislativo del presidente de las comisiones, Javier Mili. El debate se reanuda.

Buenos Aires taz | El presidente de Argentina, Javier Millay, fracasó estrepitosamente. El martes, la Cámara de Representantes remitió el mega paquete de ley del presidente libertario a los comités pertinentes, y la mayoría de los parlamentarios se negaron a votar sobre artículos clave del paquete. Así que ahora todo ha vuelto al punto de partida y hay que discutirlo de nuevo.

El presidente Milei entregó un mega paquete legislativo a finales de diciembre. Además de amplias medidas de privatización, económicas, electorales, sociales y educativas, también prevé una reestructuración de gran alcance de la administración estatal. Además, se debería promulgar legislación para otorgar al Presidente poderes especiales hasta el final de su mandato de cuatro años.

El viernes, después de tres días de debate, fue adoptado por unanimidad con 144 votos de parlamentarios de derecha liberales, conservadores, moderados y libertarios. 109 diputados, principalmente peronistas e izquierdistas, votaron en contra. Sin embargo, el martes por la tarde aún estaban pendientes las votaciones individuales sobre cada proyecto de ley propuesto.

De los 664 billetes originales, 386 estaban en el juego. Además, los parlamentarios han concedido poderes especiales al presidente sólo por un año y únicamente en las áreas de economía, finanzas, defensa, energía, administración y tarifas. Milis LLA es un pequeño grupo minoritario con sólo 38 de 257 diputados. Sin embargo, el Presidente se mantuvo intransigente en muchas cuestiones e insultó a los parlamentarios que buscaban sobornos calificándolos de disidentes.

Se negaron poderes especiales

“Pedimos cierta flexibilidad al partido gobernante, pero evidentemente quieren perder”, lamentó el diputado conservador Miguel Pichetto. El fracaso del gobierno ya era evidente cuando una mayoría de los 257 diputados se negaron a conceder los poderes especiales solicitados por el presidente en los sectores de energía y defensa.

Después de una breve interrupción, el líder del partido La Libertad Avança (LLA) de Miley, Oscar Jago, exigió que el proyecto de ley completo sea devuelto a las comisiones. No hubo más votación sobre la privatización prevista de las empresas estatales y la reunión terminó con aplausos de la facción barronista.

“Algunas promesas de apoyo y votación no se han cumplido. Pero la ley ha perdido su esencia por lo que no tiene sentido continuar”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, en representación del presidente Javier Millay, quien se encuentra de visita en Israel. A partir de ahí, Miley X habló en el escenario. “Nuestro plan de gobierno fue votado por el 56 por ciento de los argentinos y no estamos dispuestos a negociar con quienes destruyeron el país”.