M’era Luna 2023: L’Âme Immortelle en streaming ahora | NDR.de – Cultura – Música

Estado: 12/08/2023 20:00 El Festival Mira Luna tiene lugar en Hildesheim hasta el domingo. NDR Kultur transmite muchos actos desde el escenario principal en la transmisión de video en NDR.de. Las actuaciones también estarán disponibles como video a pedido.

Son un total de 36 obras en dos escenarios para uno de los mayores festivales góticos de Europa. En la próxima edición, se espera que 25.000 invitados de todo el mundo vuelvan a estar en Hildesheim-Drispenstedt.

Moira Luna: Del Gótico al Rock, Metal y Wave

el mira luna En Hildesheim tiene lugar una de las mayores concentraciones de fans de la escena negra cada año. El negro es el color dominante en este festival. Y los disfraces de los visitantes suelen ser muy inusuales, desde cuentos de hadas hasta místicos. Programa de música gótica, rock, metal u wave – diversa. entre otras cosas Quinto también conocido como Ville Valo, en extremomo Y Within Temptation. NDR.de transmitirá actuaciones de Mono Inc. y Subway to Sally, Project Pitchfork y Joachim Witt de forma segura. Los cambios y adiciones al horario de transmisión se anunciarán aquí.

Programa de flujo inicial

Sábado (*sujeto a cambios)

Domingo (*sujeto a cambios)

Más información La meca para los fanáticos del metal, gótico, medieval y dark wave comienza en el aeropuerto de Hildesheim-Driesbenstedt. informe para empezar. más

Charlatans y la ciudad de la moda gótica

En el Festival M’era Luna no solo hay mucha música, sino también un variado programa de apoyo con compras, malabaristas del mercado medieval y desfiles de moda, que este año vuelve a protagonizar Gothic Fashion Town se agregan Allí se vende todo lo que los asistentes al festival puedan imaginar, desde ropa medieval hasta barnices y cueros, pasando por ropa militar y steampunk. Y para los que llegaron temprano: Desde el viernes hay lecturas y fiestas after-show en la Hanger Disco.

READ Esto es lo que siente Fritz Weber después de la cirugía del tumor Más información La escena negra se encuentra con Hildesheim el segundo fin de semana de agosto. NDR.de transmite muchos trabajos. Los videos también están disponibles a pedido. más Después de una pausa de dos años, la escena negra se encuentra con Mira Luna en Hildesheim. Casi ningún festival es más diverso. más