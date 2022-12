Metas aún no cumplidas: Nasdaq valora las acciones de Tesla: las promesas de Elon Musk sobre el piloto automático no fueron una estafa, según el abogado de Tesla | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

jefe tesla Elon Musk Conocido por su ambición y planes ambiciosos, que, sin embargo, no siempre tienen éxito. Según “CNN”, el CEO de Tesla ha declarado varias veces desde 2015 que los Tesla deberían poder conducirse por completo en dos años o menos. A principios de 2016, prometió en Twitter que en unos dos años podrá llamar a su Tesla desde cualquier lugar de EE. UU. utilizando la función de buscapersonas.



En aproximadamente dos años, el retiro debería funcionar en cualquier lugar conectado por tierra y no bloqueado por fronteras, por ejemplo, usted está en Los Ángeles y el automóvil está en Nueva York. -Elon Musk (@elonmusk) 10 de enero de 2016

Ha pasado mucho tiempo desde este y otros anuncios similares. Y aunque Tesla anuncia el piloto automático, el piloto automático mejorado y un paquete tecnológico de $ 15,000 llamado tecnología Full Self-Driving Capability (FSDC), los Tesla no han podido conducirse completamente solos. Así que ahora algunos clientes han presentado una demanda colectiva acusando a la empresa de fraude.

Los fiscales acusan a Tesla de engaño y fraude al consumidor



Según Road & Track, la acusación establece que las capacidades de conducción autónoma de Tesla se comercializaron mediante engaños y que las capacidades prometidas aún no se habían entregado. Según los demandantes, no proporcionar las funciones prometidas constituye un fraude, ya que los clientes de Tesla pagaron hasta 15.000 dólares por un software que, a fines de 2022, todavía no puede hacer lo que la empresa anunció en 2016.



Según CNN, la demanda también se refiere a un video que se publicó en el otoño de 2016 y aún se puede acceder a él en el sitio web de Tesla para demostrar que los clientes fueron engañados deliberadamente. Muestra un automóvil Tesla que navega de forma autónoma y en medio del tráfico acelerado a través de calles y autopistas cerca de la sede corporativa de Tesla y finalmente busca un lugar para estacionar por su cuenta.









Al comienzo del video, se muestra un aviso que indica que la persona en el asiento del conductor solo está allí por razones legales, pero no interfiere en ningún momento. “El coche se conduce solo”, continúa. Si bien esto puede ser cierto, según los demandantes, el video es engañoso. Porque, según informa “CNN”, según los empleados de Tesla que participaron en el video, se tuvieron que hacer y editar varios intentos antes de que el automóvil en el video aparentemente condujera por la carretera sin problemas evidentes y en el primer intento. Pero, de hecho, hubo muchos fallos de funcionamiento, incluido el coche eléctrico que chocó contra la valla. Sin embargo, Tesla no revela esto, lo que significa que se puede suponer una cierta intención de engañar, al menos en lo que respecta al video y las circunstancias de su creación.



Abogados de Tesla: Falsas promesas solo por fracaso



Sin embargo, los abogados de Tesla rechazan firmemente la acusación de fraude con respecto a las funciones de conducción autónoma de Tesla. CNN citó una carta enviada a la corte a finales de noviembre que decía que “el simple hecho de no lograr un objetivo ambicioso a largo plazo no es fraude”. El hecho de que las predicciones de Musk sobre la tecnología aún no se hayan cumplido no es evidencia de que los consumidores estén siendo engañados intencionalmente. Los abogados de la compañía dijeron que las promesas de Musk son menos promesas que objetivos. Además, los demandantes “no identificaron declaraciones fraudulentas de Tesla” en la acusación. Tesla cita de la carta: “Ninguna de las afirmaciones muestra que Tesla prometió que el paquete FSDC permitiría una autonomía total dentro de un tiempo determinado.



Además, Tesla dice que los compradores deberían haber sido conscientes de las limitaciones del sistema antes de comprar, ya que están claramente establecidas en los descargos de responsabilidad de Tesla en su sitio web y en los manuales del propietario. “Los demandantes sabían en el momento de la compra que sus autos no eran completamente autónomos. Sabían que el cronograma para la independencia total dependía de varios factores, incluido el desarrollo de software y la aprobación regulatoria. Pero ahora están demandando a Tesla, quejándose de que sus autos son no es completamente autónomo”, dijeron los abogados, según Tesla, quienes fueron inmediatamente contraatacados. Por ejemplo, “ningún consumidor cuerdo” compraría un Tesla con la creencia de que se conduce completamente solo por etiquetas como “piloto automático”. o “Full Self-Driving”, aunque este último lo dice literalmente.



Sin embargo, para Tesla, “Autopilot” es solo un nombre, quizás desafortunado, para el sistema de asistencia al conductor de la compañía. Esta es ahora la norma para muchos fabricantes de automóviles en el segmento de lujo. La “Capacidad de conducción autónoma total” (FSDC) describe un sistema adicional de Tesla, generalmente por una tarifa, que, según “CNN” en versiones beta limitadas, permite que el automóvil frene y acelere de forma autónoma en entornos más complejos como las calles de la ciudad. . Sin embargo, Musk prometió que con actualizaciones en un futuro cercano, el sistema podrá conducir un Tesla sin intervención humana, según el sitio de noticias.



¿Prohibirán las autoridades los autos Tesla autónomos?



En respuesta a la demanda colectiva, los abogados de Tesla también dijeron que muchas de las declaraciones hechas por los demandantes iban acompañadas de una advertencia de que la liberación de las capacidades completamente autónomas de los Tesla al público en general requeriría la aprobación del gobierno, sobre la cual Tesla no tiene control. Según informa “Los Angeles Times”, Tesla ni siquiera ha tomado ninguna medida para solicitarlo. “Tesla necesitará la aprobación estatal en California y una pequeña cantidad de otros estados, pero no ha solicitado esa aprobación. Tesla necesitará aprobación en Europa, pero no ha solicitado esa aprobación”, dijo el profesor de derecho Bryant Walker Smith. , que se especializa en derecho. Autos sin conductor, versus periódico. Por ahora, el “fracaso” por parte de Tesla, y planes aparentemente demasiado ambiciosos, es la razón por la cual los vehículos eléctricos autónomos del grupo aún no han salido a la calle.

redacción de finanzen.net

