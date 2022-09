Microsoft Edge: el navegador de Android obtiene un bloqueador de anuncios de video mejorado

a pesar de que versión de Android De Navegadores de borde Utilizado solo por un número relativamente pequeño de usuarios, Microsoft trabaja constantemente en el desarrollo de la aplicación. La función de bloqueo de anuncios ahora se ha mejorado para que los anuncios de video se bloqueen de manera más confiable.





Este es un usuario de Reddit. leopeva64-2 (A través de Newwen) Me di cuenta de. Microsoft ha equipado el navegador con una nueva configuración para que los anuncios en videos en particular se reconozcan mejor y se evite que se reproduzcan. También debe bloquear de manera confiable los anuncios de YouTube. Por supuesto, es plausible que un bloqueador de anuncios de video no funcione en todos los casos y que todavía aparezcan algunos anuncios.



Actualmente se requiere la opción de bandera experimental para habilitar el Adblocker actualizado. Después de instalar la última versión del navegador, debe visitar la dirección “edge://flags/”. Aquí puede encontrar la configuración “edge-block-video-ads” y establecerla en “Habilitado”. El usuario entonces tiene que reiniciar la aplicación. Parece que Redmond está probando la función en este momento. No está claro cuándo se incluirá el bloqueador de anuncios de video mejorado en la versión final del software.

La cuota de mercado sigue siendo relativamente pequeña

A pesar de los muchos complementos como el bloqueador de anuncios incorporado, la mayoría de los usuarios de Android confían en las soluciones de Google y Samsung. Tiempo Cromo Instalada en aproximadamente el 65 por ciento de los dispositivos, la aplicación de Internet del fabricante de teléfonos inteligentes de Corea del Sur se puede encontrar en el cinco por ciento de los teléfonos inteligentes. Aunque Edge registra más de diez millones de descargas, no aparece en la mayoría de las estadísticas.

