Microsoft está matando un gran juego nuevo para la PS5, pero le está haciendo un favor a Sony

También se suponía que el éxito de taquilla Redfall llegaría a PS5, pero Microsoft lo bloqueó. Sony podría dar propina a un acuerdo de mil millones de dólares y ganar una disputa.

Hamburgo – Microsoft y Sony han estado discutiendo sobre el alma del mundo de los videojuegos durante más de un año: alrededor de 70 mil millones y una posición de monopolio. Irónicamente, con el nuevo horror de vampiros Redfall, que aún llegará a PS5, Xbox podría haberle hecho un gran favor a su competidor. Porque Microsoft en realidad no quiere “tomar nada” de los jugadores y ahora está eliminando el juego de PlayStation después de todo. Sony podría sentar un precedente que afecte a las autoridades antimonopolio que investigan en todo el mundo.

Xbox promete: no quiere “tomar nada” de los jugadores y matar en secreto a Redfall en PS5

El juego no viene (para todos): El nuevo videojuego Redfall se lanzará en mayo de 2023: la escena de terror proviene del famoso estudio Arkane. Los desarrolladores han contribuido a Bioshock 2 y recientemente desarrollaron títulos populares como Deathloop o Dishonerd. Aquellos que no disfrutan del nuevo Redfall son todos jugadores de PlayStation.

¿Pero es la falta de aparición una sorpresa? Si y no. Porque Redfall se planeó para PS5 y también se desarrolló para la consola de Sony, al igual que los títulos anteriores de Arkane. Pero luego apareció el competidor Microsoft, agitó mucho dinero y compró Bethesda, la madre de Studio Arkane, por así decirlo. El hecho de que Microsoft cancelara Redfall en pleno desarrollo fue un secreto durante mucho tiempo hasta que el director (¿por casualidad?) lo filtró. Y Sony podría haber hecho un gran favor.

El presidente habla sobre el anuncio de Microsoft: Harvey Smith, jefe de Redfall en Arkane, reveló incidentalmente en una entrevista el 22 de marzo que después de la adquisición por parte de Microsoft, se cancelaron todos los planes para lanzar consolas de Sony. En cambio, la atención se centró por completo en los productos internos. El máximo responsable de Xbox tuvo unas palabras muy diferentes hace un año.

Fuimos comprados por Microsoft y eso fue un gran cambio. Dijeron “No PlayStation 5. Lo hacemos para Game Pass, Xbox y PC”.

Harvey Smith continuó revelando en la entrevista que no está llorando por la versión de PlayStation, está “Buena decisiónPorque de esta forma, el estudio ahorra mucho tiempo de desarrollo, sin una PS5.Una plataforma menos de la que preocuparse“.

Redfall no llegará a PlayStation, ¿y qué? Pero al hacerlo, Microsoft está poniendo en peligro su acuerdo de $ 69 mil millones.

¿Seguramente Microsoft no quería “tirar nada”? Sony y Microsoft llevan un año enfrentados nada menos que por el espíritu del mundo de los videojuegos. La disputa está relacionada con la serie “Call of Duty”, la exitosa franquicia de disparos de todos los tiempos. La compra de Bethesda (directora de Arcane) por parte de Microsoft por 7.700 millones de dólares palidece en comparación con su última adquisición, de casi 70.000 millones de dólares, de Activision-Blizzard de Microsoft con Call of Duty.

Para tranquilizar a los jugadores de todo el mundo, y especialmente a su rival Sony, el jefe de Xbox de Microsoft, Phil Spencer, se jactó: “Este trato no está hecho para quitarle juegos a otra base de jugadores. […] Queremos que más personas puedan jugar, no menos personas que puedan jugar”.

Sony hizo un favor: Actualmente, Sony está utilizando todas las palancas legales para demostrar que Microsoft asume una posición monopolística muy dominante en el mercado de los juegos en caso de que se concrete el mega acuerdo. Las autoridades antimonopolio de varios países están investigando si fue legal comprar Activision Blizzard.

Las nobles palabras de Phil Spencer no funcionaron con la noticia de que Redfall no se estaba desarrollando para PlayStation. Por ejemplo, Sony podría sugerir que Microsoft también impulsaría tal acción en el futuro y que Xbox tendría un monopolio injusto, lo que también debería afectar los poderes de investigación antimonopolio.

Incluso si Redfall de Microsoft no es un vendedor de sistemas que debería ser un gran éxito, esto debería quedar claro, el próximo gran juego de Activision Blizzard ya está en los bloques de inicio: Diablo 4 y está funcionando muy bien. Seguro que Diablo 4 llegará a PS5 (y PC más Xbox), pero ¿cómo será eso en unos años?