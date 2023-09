MILLONES DE DÓLARES: El primer cuadro televisivo de Bob Ross está a la venta

Su peinado era distintivo, su voz hipnótica y sus obras eran nada menos que las mejores. Pero el animador de televisión Bob Ross todavía inspira a millones de personas. Una de sus obras ya está a la venta.

Su peinado y su agradable voz contribuyeron en gran medida al estatus de Bob Ross. La primera obra que Bob Ross pintó para televisión está a la venta por casi diez millones de dólares. La imagen tiene un título. “Un paseo por el bosque” Ross lo pintó en 1983 en el primer episodio del curso de dibujo “The Joy of Drawing”.

Ross pasó casi media hora transformando el lienzo en blanco en un camino de roca gris que partía del agua azul a través de un bosque de árboles de color amarillo brillante. No se esperaba que produjera un total de 31 temporadas con más de 400 episodios entre 1983 y 1994. No le interesaba crear obras de arte, sino transmitir el placer de dibujar. O como dijo Ross: “Aquí no cometemos errores, sólo pequeños accidentes felices”.

Le susurró a la cámara de televisión: “Hoy dibujaremos una escena muy sencilla. Espero que les guste”. “Empezaremos por la esquina. Tal vez en nuestro mundo haya una nube simple y feliz viviendo aquí”. Los expertos lo saben: al final de una pintura de media hora en tiempo real, esta imagen parecerá muy cursi: “con muchos arbolitos felices”. Los fanáticos han calculado que al menos un árbol aparece en el 91 por ciento de las fotos, el sol en el 20 por ciento y palmeras en sólo el 2 por ciento. Las obras se llaman “Evening Peace”, “Picos en la luz”, “Colores de la naturaleza” y “El viejo molino”.

Ross murió de cáncer en 1994 a la edad de 52 años. En las casi tres décadas transcurridas desde su muerte, su reputación no ha hecho más que empeorar. Bob Ross Inc, la empresa propietaria de los derechos de sus programas de televisión, tiene más de 5,6 millones de suscriptores en YouTube. La compañía ha publicado más de 600 videos, incluidos todos los episodios de “The Joy of Painting”, y han sido vistos alrededor de 610 millones de veces.

“No necesito más”

“Después de su muerte, Ross se convirtió en uno de los pintores más populares de Estados Unidos, querido por su amable estilo de enseñanza y su incansable optimismo”, escribió el Washington Post. “La gente quiere dibujar. Es algo secreto que la gente quiere hacer. Y él ha revelado el secreto”, dijo al periódico Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross. “Él sigue diciéndote que realmente puedes hacerlo”.

La pintura es propiedad de una galería de Minneapolis. Después de que Ross pintara “Un paseo por el bosque”, donó el trabajo a la cadena donde se filmó el episodio, dijo una portavoz del programa a The Washington Post. Fue una de las tres pinturas de Ross que la estación subastó a finales de año. Nadie recuerda exactamente por cuánto se vendió el cuadro a una mujer.

“Pero si el precio está en línea con el de otras pinturas vendidas en ese momento, [die Käuferin] “Probablemente pagó menos de 100 dólares”, dijo la portavoz. Después de la compra, el cuadro permaneció colgado en la casa del comprador durante casi 40 años, y la galería no quiso revelar cuánto pagó la mujer por la obra.

Ross no se consideraba un gran artista. Cuando The New York Times le dedicó un artículo importante en 1991, a pesar de su enorme base de seguidores, sólo había presentado sus fotografías una vez. El periódico comparó el tono tranquilizador de su voz con los somníferos Demerol. Ross fue humilde: “Hay miles de artistas muy talentosos que no se dan a conocer ni siquiera después de su muerte. La mayoría de los artistas quieren reconocimiento, especialmente del mundo profesional. He tenido mi misión durante mucho tiempo. Eso es todo lo que necesito. ” “.