Minería de litio en Argentina: El lado oscuro de la revolución del transporte

Estado: 29/06/2023 01:25 am

Argentina es uno de los principales productores de litio, un metal que Alemania también necesita para fabricar autos eléctricos. Pero hay protestas en el país contra la destitución. Porque principalmente las ganancias extranjeras son a expensas de la naturaleza.

Las protestas comenzaron pacíficamente. Vinieron cientos de personas. “Un pueblo unido jamás será vencido”, gritaban. Unidos en la lucha contra la expansión de la producción de litio en su región, la amenaza de la degradación ambiental y el agotamiento de sus recursos naturales.

Más tarde la protesta se tornó violenta. Se arrojaron piedras y garrotes, se bloquearon carreteras y se incendiaron vehículos. La policía disparó gases lacrimógenos y porras. En feroces combates callejeros, 70 personas resultaron heridas y decenas fueron arrestadas. “Estamos defendiendo nuestro país”, dijo una mujer desesperada. “No queremos ser esclavos, hemos sufrido durante años”.

al gobernador le gusta derecho a protestar control

Las protestas en la norteña provincia argentina de Jujuy están dirigidas contra el gobierno regional. Quiere cambiar la constitución provincial. Entre otras cosas, se debe restringir el derecho a protestar. Está prohibido el bloqueo de carreteras y la entrada a edificios públicos, con el gobernador Gerardo Morales justificando la represión. “Cumplimos con la ley y la constitución. En nombre del derecho a la protesta, le prendieron fuego a ocho carros y no deben violar la ley”, dijo Morales.

Ambientalistas y representantes de comunidades indígenas temen que restringir el derecho a la protesta tenga como objetivo silenciar las protestas contra la expansión de la producción de litio en su región. La provincia de Jujuy cuenta con importantes yacimientos.

Activistas: La minería de litio destruye la naturaleza

En Argentina, la constitución de 1994 permite a las provincias disponer de los recursos minerales. Las empresas extranjeras están en conversaciones con sus respectivas provincias con respecto a la concesión de licencias. Aquí todo va bien, insiste el gobernador Morales. El gobernador promete que no habrá producción de litio sin consultas previas e informes de cumplimiento ambiental.

Los ecologistas tienen serias dudas al respecto. A pesar de muchas promesas, Clemente Flores se queja de que el ecosistema de la Buna en el norte de Argentina ha sido destruido por la minería de litio. “Creen en la energía verde. Destruyen algo para obtener otra cosa. Llamarlo energía verde es un modelo de negocio”.

Beneficios para inversores extranjeros

Ernesto Picco de la Universidad de Santiago del Estero calcula un negocio altamente rentable. “Una tonelada de litio se vendía a $4.000 en 2012. A fines del año pasado se cotizaba a $78.000”. Pero como en cualquier otro lugar de Argentina, las cosas en Juju tienen trampa.

Gran parte de las ganancias del negocio del litio se destinan a empresas mineras extranjeras, dice Pico: “Según la ley argentina, las empresas renuncian solo al tres por ciento de la tarifa de la licencia. El tres por ciento completo del procesamiento va a la provincia que posee los recursos. En el vecino Chile, recuerda Pico, la situación es muy diferente. Allí, el 40-45 por ciento de la ganancia va al erario público.

Energía verde a expensas de la naturaleza

Los opositores advierten que las minas de litio causan enormes daños ambientales en muchos lugares. En una de las zonas más secas de la Tierra, el triángulo de países de Chile, Bolivia y Argentina, el agua subterránea mineralizada se bombea a grandes cuencas para extraer litio. Una vez que el agua se evapora, el litio se puede extraer del residuo. El litio de metal alcalino es importante para producir baterías de alto rendimiento para automóviles eléctricos.

El defensor del medio ambiente Enrique Viale criticó el cambio en el transporte de motores de combustión a automóviles eléctricos en los países occidentales. “Nuestra naturaleza no debe sacrificarse para que cada estadounidense tenga un Tesla y los europeos reemplacen sus BMW”. Según Viale, sobrecarga el planeta. No hay suficiente litio para todos los proyectos ambiciosos. Viale pide una reconsideración. “Nuestra naturaleza no debe ser sacrificada por la transición energética del Norte Global”.

Argentina quiere multiplicar por diez la producción de litio

El abogado Viale dice que es un dilema para el Norte y el Sur, y no le da mucha importancia. Especialmente no a nivel político. El presidente Alberto Fernández espera multiplicar por diez la producción de litio de Argentina para 2030 a medida que los arroyos se sequen, los ríos desaparezcan y la vegetación rara se marchite en muchos lugares del “triángulo de litio” de América Latina.

Australia, Chile y China son los únicos tres países que actualmente producen más litio que Argentina. Las compañías mineras internacionales están excavando en los 38 proyectos mineros de Argentina y están entusiasmadas con la demanda cada vez mayor del metal alcalino y sus precios en aumento.

Las víctimas de las zonas mineras se beneficiarán a corto plazo de las mejoras de infraestructura a través de nuevas escuelas y caminos. Sin embargo, a la larga, su patria se seca y amenaza con volverse hostil a la vida.