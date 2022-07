‘Mirada confusa’: Guido castiga a figura influyente en ‘Reina de las Compras’.

Visita muy accesible a “Shopping Queen” en VOX.

Guido Maria Kretschmer quería saber si había cuatro estrellas influyentes seleccionadas con talento para la moda.

DrPero las miradas de alerta del diseñador también se dirigieron a sus compañeros.

En el mundo de la televisión, se sabe que prevalecen los ratings televisivos. Las estrellas de las redes sociales siguen diferentes leyes y diferentes números. Susan Kramer (“Frau Beauty”), la patinadora Oumi Janta, Nicolette Fountaris (“Mademoiselle Nicolette”) y la YouTuber de comida Sally, todas nominadas para una nueva versión “especial” de “Reina de las compras” en VOX Tienes millones de seguidores en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok.

Pero, ¿pueden mantener su lugar en el mundo de las tiendas de moda analógicas? Y conocer sus ideas de sabor. Guido María Kretschmer? Todo esto tenía que ser probado. El resultado sorprende. Por otro lado, el famoso supervisor de caricias fue más sorprendente por momentos. Principalmente porque su apariencia a menudo iba en direcciones completamente diferentes a las de sus famosas damas…

BUENA ELECCIÓN: Sally combina ingeniosamente sus piezas para un tema de “glamping”. Así que no es de extrañar: ¡Guido Maria Kretschmar la eligió como ganadora! © RTL / Constantin Ent.

Lema del programa: #HappyHoliday. La misión: armar el atuendo perfecto en solo cuatro horas con un presupuesto relativamente manejable de 500 €. Como se sabe, depende del tacto, la disciplina y la gestión estricta del tiempo. El apoyo experto de su compañero de compras puede ser crucial.

La mujer de 33 años fue con su marido, Murad, con quien la influencer gastronómica Sally dirige una exitosa empresa de redes sociales con más de 150 empleados. Más de dos millones de suscriptores cuentan programas de cocina y repostería. YouTube. El esposo de la diosa, Murad, sirve como un importante pilar de los negocios. él puede.

No se sabe mucho sobre la moda. Sin embargo, hizo sugerencias importantes para el sublogo “Glamping” (abreviatura de “Glamorous Camping”). Sobre todo en lo que se refiere a accesorios ya la hora de elegir un escenario para hacer una foto. Porque una grabación más profesional también estaba en la lista de tareas pendientes para los profesionales experimentados de las redes sociales esta vez.

¿Cómo logró Susan no encontrar un barco en Hamburgo?

De hecho, uno habría pensado que una foto de la estilista Susan (“Frau Beauty”) sería fácil. Pero a la residente de Munich inicialmente le resultó difícil no solo elegir la ropa para su tema navideño “Crucero”. Pude tomar una foto en la ciudad portuaria de Hamburgo sin un gran barco de fondo. Pero luego su look fue bien recibido: un mono sin tirantes en The Captain’s Dinner. Susan recibió muchos elogios de sus colegas: 29 de 30 puntos posibles.

El artista de esquí Umi de Berlín tuvo que lidiar con cosas en los Alpes, también en el centro de la ciudad hanseática. La mujer de 31 años fue presentada como “One Woman Starlight Express of the Internet”. Con sus videos de baile y deportes en las listas, inspira a las estrellas mundiales estadounidenses. Tuvo que roer el lema “Montañas”. Umi eligió un look “Heidi”: un top dirndl blanco ajustado y pantalones de cuero. Para su foto, descansé en narcisos. Obtuvo 28 puntos de sus compañeros.

Nicolette lucha con looks de playa

Por otro lado, a Nicolette Fontares le hubiera gustado que ella misma se hubiera encargado de la tarea de los Alpes. En cambio, se le asignó una misión de terror personal: el look playero. Aparentemente, “Mademoiselle Nicolette” de Constance se desvía personalmente de la franqueza del atuendo, como usar un bikini.

Eso fue un poco sorprendente, después de todo, ella es muy sincera en línea e incluso tiene su propia línea de juguetes sexuales. Reinterpretó su misión “#Strand” como un vestido de chiringuito. En la tienda del ícono de la televisión basura Claudia Obert, compró un conjunto de seda a juego. Guido Maria Kretschmer reforzado en el fondo. Pero los contendientes estaban emocionados: mientras tanto, pusieron a Nicolette en la cima de la “Reina de las compras” con 30 puntos. Pero aún no se ha dicho la última palabra.

La reina de las compras a la que le suele gustar llevar camisas a rayas

Guido Maria Kretschmer esperaba que Nicolette fuera más estricta con el tema de la playa, por ejemplo, con zapatos abiertos, una bolsa de playa o un sombrero para el sol. “Arruiné un poco la apariencia”, se quejó. En la clasificación final, bajó la calificación de Nicolette, de modo que finalmente hubo otra ganadora: Sally, el hada de la cocina de la vida real que generalmente usa una camisa de leñador.

A Guido le gustó mucho su interpretación del logo “glamping”. Entre otras cosas, Sally eligió jeans cortos. Llevaba una elegante chaqueta larga con un cinturón brillante. ¡Simple pero inteligentemente combinado! Anteriormente, inicialmente había obtenido “solo” 29 puntos. Pero luego elevó la calificación de Guido a la guinda del pastel: “Ahora eres una reina”, felicitó el jefe de Shopping Queen.

Alex: ¡Ir de compras es un amigo del corazón!

Rastreando a Alex: Sin su compañero de compras, Nicolette corre el riesgo de encontrarse con dificultades temporales. © RTL / Constantin Ent.

Para ser justos, hay que decir: Kretschmer a menudo parecía un poco distraído esta vez, al menos de una manera diferente a la que esperaban las mujeres. Su corazón a menudo late con fuerza por los amantes de la moda y las parejas, que se suponía que debían desempeñar solo un papel secundario.

Sobre todo, el entrenador de estilismo de Nicolette, el adorable propietario de bigotes Alex, Guido lo estaba royendo desde lejos. “No existen los amigos homosexuales”, dijo, visiblemente emocionado. “Alex es el mejor amigo”. ¿Tal vez una idea para el próximo espectáculo?

