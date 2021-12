Mirko Nuncho (52): emotivo video de Kaya Yanar sobre la muerte de su colega – gente

Cuándo Mirko Nunchu Falleció a principios de diciembre a la edad de 52 años, lo que fue un shock para su familia, amigos y fanáticos. Después de eso, las expresiones de simpatía y los recuerdos de Mirko llegaron casi a cada segundo.

Quien tardó un poco más en expresar sus sentimientos fue Kaya Yenar, de 48 años.

“Perdí su visión … lo siguiente que veo es que ya no está vivo”, explica. Comediante en un video muy conmovedor, en el que comparte sus recuerdos muy personales de Mirko durante 20 minutos. “Esta carta me impactó profundamente”.

Kaya Yanar dice que estaban bien y que no podía entender por qué no se comunicaba con él. “Porque amo a este chico”.

Lo que es especialmente doloroso para él es: “Me dije a mí mismo: ‘Amigo, aquí tienes su maldito número de celular'”, dijo con nostalgia, mirando su teléfono inteligente. “Y no lo hiciste …”. Entonces sus palabras se detienen y se enoja consigo mismo.

No poder mantenerse en contacto es “realmente trágico en este caso”, intenta explicar. “Esto me golpeó dos veces”.



Mirko Nuncho (izquierda) y Kaia Jannar en el German Comedy Award en Colonia en 2010Foto: imago photos / eventpress



Una y otra vez, Kaya Yanar habla de lo decepcionado que está consigo mismo porque en los últimos años no solo se ha puesto en contacto con Mirco, quien también ha tenido un invitado en sus propios programas. “No sé por qué supongo que la gente estará ahí para siempre”. Cuando habla de eso, incluso llora.

“Todavía tengo su número aquí … Me duele de nuevo. Estoy tan enojado conmigo mismo que no significa que ningún destino haya cambiado. Me acabo de dar cuenta de cómo todo llegó a estar aquí al final”.

El hombre de 48 años rinde homenaje a su colega fallecido en los tonos más fuertes: “Era un hombre muy especial que fue una inspiración para mí. Mucho antes de mi programa y mi carrera”.

A principios de la década de 2000, conoció personalmente a Mirko Nuncho. “Me habló a la altura de los ojos, y de hecho era una leyenda viviente. (…) Era uno de los mayores talentos que teníamos en Alemania. Un tipo así no regresa todos los años. El talento del siglo.”