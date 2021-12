Mirko Nuncho: El director ya ha anunciado la causa de la muerte

La repentina muerte del comediante Mirko Nunchev plantea muchas preguntas. Ahora parece haber más información sobre la causa de la muerte.

Actualización el martes 14 de diciembre a las 7 am: Berlín – Imposible: ¡OK! En ningún caso debe quedar clara la causa de la muerte de Mirko Nuncho. El demandante entra en conflicto con la dirección. En consecuencia, las investigaciones aún no deben completarse.

cómico Mirko Nunchu Chico 29 de octubre de 1969, Berlín Oriental Él murió El 3 de diciembre de 2021 o antes, Berlín Ofertas (UA) RTL sábado por la noche, LOL – Last One Laughs

Mirko Nuncho: La causa de la muerte del comediante aún no está clara

Actualización el viernes (10 de diciembre) a las 5:09 pm: Parece que Mirko Nuncho (52) murió por causas naturales. Esto es lo que dijo su viejo gerente y amigo Bertram Riddell en una entrevista. imagen. Según el informe, el comediante será enterrado en el círculo más cercano y aún no se ha fijado una fecha.

Primer informe domingo 5 de diciembre a las 10:47 am: La noticia que surgió la tarde del sábado (4 de diciembre) no fue solo un shock para muchos colegas y compañeros: Mirko Nuncho ha fallecido, y la estrella cómica tenía solo 52 años. La causa de la muerte aún no está clara. Según un informe, ahora se conocen los primeros detalles.

Mirco Nontschew: Se desconoce la causa de la muerte; no se alega suicidio ni culpa de terceros

Lo que se sabe hasta ahora: los bomberos descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años en un edificio de apartamentos en Berlín-Steglitz el viernes por la tarde (3 de diciembre) alrededor de las 4 pm. El sábado, Bertram Riddell, gerente desde hace mucho tiempo y amigo de Mirko Nunchu, dijo: imagenEse muerto es el protagonista de la comedia.

Los familiares serán ruidosos imagenEl informe disparó una alarma porque no habían tenido noticias de Mirko Nunchev durante varios días. Al principio, no se sabía nada sobre la causa de la muerte. Una portavoz de la policía solo anunció que se había iniciado una investigación sobre la muerte. Un día después de la triste noticia, el diario ahora quiere conocer los primeros detalles.

No hay signos de suicidio o negligencia de un tercero como causa de muerte, así imagen Reportado citando departamentos de policía. ¿Mirko Nunchev murió por causas naturales? Según el informe, se dice que el artista estuvo recientemente en una clínica. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente (ya Noticias de promy en RUHR24).

Muerte de Mirko Nuncho: Preguntas iniciales sobre la causa de la muerte y la tercera temporada de “lol”

Mirco Nontschew se hizo popular en los años 90 como parte de “RTL Saturday Night”. Nacido en Berlín Oriental, era un maestro de la comedia stand-up y conocido por su habilidad para imitar voces casi a la perfección. Mirco Nontschew participó más tarde en varias películas de Otto Waalkes (“7 Zwerge”, “Otto’s Eleven”). El comediante también ha ganado numerosos premios.

Después de eso, Mirco Nontschew estuvo callado durante mucho tiempo hasta que celebró su regreso a principios de 2021 en la primera temporada del formato de Amazon Prime “LOL – Last One Laughing”. Con “LOL”, las celebridades, en su mayoría comediantes, tienen que hacerse reír entre sí. El comediante fue considerado un oponente temible.

Para “LOL”, Mirco Nontschew estuvo nuevamente frente a la cámara solo en octubre. Es parte de la tercera temporada programada para salir al aire en la primavera de 2022. No está claro si esto realmente sucederá. de acuerdo a imagen Los productores del programa quieren decidir en una reunión de crisis al comienzo de la semana para transmitir la nueva temporada.

Muchos compañeros se despiden de Mirco Nontschew

Parece haber una tendencia a mostrar las consecuencias según lo planeado. Es difícil cortar escenas con el nativo de Berlín debido al formato del programa. Parece que la tercera temporada de “LOL” ha sido cancelada por completo. imagen También es poco probable, porque hay mucho dinero en juego.

Muchos comediantes y artistas se despidieron de sus compañeros en las redes sociales. Hugo Egon Balder, quien una vez descubrió a Mirco Nontschew para “RTL Saturday Night”, escribió: “Estoy aturdido, muy triste y ahora callado”.

El colega “LOL”, Torsten Sträter, describió a su colega fallecido como “el genio de la comedia absurda”. “Este tipo era 100 comediantes en uno, y una buena suerte de humor, una superestrella”, dijo Stratter. Según Wigald Boning, Mirco Nontschew era más de los “pocos genios reales” que se le permitió conocer. Descansa en paz.”

