Mirko Nuncho: Otto Wales lo llamó poco antes de su muerte

Desde: Richard Strobel

jura

La muerte de Mitko Nuncho afectó a la opinión pública alemana. También hay muchos signos de interrogación. El obituario ahora causa grandes sentimientos. News Ticker.

cómico Mirko Nuncho fue encontrado muerto en su apartamento de Berlín.

el La causa de la muerte sigue siendo un misterio * – Pero la policía ha descartado dos cosas por ahora.

El también actor Otto Walx lamenta la pérdida de Nontschew y lo describe como un “talento natural”.

Actualización del 10 de diciembre a las 2:37 pmLa estrella de la comedia Otto Walx también lamentó la inesperada pérdida de su colega Mirko Nuncho, quien falleció recientemente. Que ruidoso es Proflash En una entrevista con Bunte, se dice que le pidió a Nontschew poco antes de su muerte una participación televisiva en su programa ARD “Otto Fröhliche”. Pero en una llamada telefónica reciente sobre Adviento, Nontschew reaccionó de manera diferente a lo habitual, con más cautela. Esto sorprendió al comediante. Porque Nontschew ha protagonizado muchas de las películas de Otto en el pasado. Y siempre estuvo emocionado desde el principio: ” Cuando quise colocarlo en nuestra película ‘7 Dwarfs – Men Alone in the Forest’ y explicarle su papel, ni siquiera me escuchó. acordó espontáneamente. El rodaje se completó poco antes de su muerte.

Actualización desde el 10 de diciembre, 9:39 a.m.El miércoles por la noche (8 de diciembre), RTL organizó otro programa especial en honor al difunto comediante Mirko Nuncho. Con la transmisión, la estación obtuvo índices de audiencia de éxito. Según la revista de medios dwdl.de 2,24 millones de espectadores presenciaron el honor del artista. La alta participación muestra una vez más lo popular que es Nontschew entre sus fanáticos y audiencia televisiva. Después de la transmisión especial, varios usuarios de Twitter hicieron una solicitud especial a RTL: les gustaría transmitir los viejos episodios de “RTL Saturday Night” con regularidad, lo que hizo famoso a Nontschew.

Mirko Nuncho: el también dramaturgo Otto Wales lamenta la pérdida de un “talento natural”

Actualización del 8 de diciembre a las 12:16 pm: Icono de la comedia alemana Otto camina Expresa su conmoción y dolor por la muerte de Mirko Nuncho. Wallace, de 73 años, dijo en los periódicos vistoso. Nontschews y Waalkes jugaron juntos en las películas de “Seven Dwarfs”. “Con Mirco, se pierde un talento natural”, dice Otto Walks. Describe el talento actoral de Nontschew como “un milagro”.

Actualización del 7 de diciembre a las 4:18 pm: RTL ahora está cambiando su programa de televisión en memoria de Mirco Nontschew. El miércoles 8 de diciembre, RTL transmitirá un especial de dos horas llamado “Gracias, Mirko” a partir de las 8:15 PM. El objetivo es recordar los chistes más populares y las apariciones más memorables del comediante.

Primer informe del 7 de diciembre: BERLÍN – El comediante Mirko Nuncho falleció a la edad de 52 años. Y eso es después de que acaba de volver al centro de atención en la serie de Amazon “LOL – Last One Laughing” con Michael Bully Herbig. También hay muchos interrogantes sobre la muerte. El obituario ahora causa grandes sentimientos.

Anuncio de matrimonio animado por Mirco Nontschew

“Perdimos a un colega maravilloso y una persona maravillosa. Un comediante talentoso que nos hizo reír y emocionarnos con sus muchos talentos”, con estas palabras, Constantin Entertainment y Amazon Studios se despiden en un aviso necrológico publicado en SZ ha sido publicado. Ambas productoras fueron responsables de la nueva serie “LOL”.

El obituario también menciona:

“Nuestro más sentido pésame para la familia y los amigos de Microco. La llevaremos en nuestros corazones y ella siempre nos hará sonreír”.

Mirco Nontschew fue visto en la primera temporada de “LOL”. Además, estuvo de pie por última vez para la próxima tercera temporada de Amazonas *– Cadena delante de la cámara. El rodaje se completó hace apenas unas semanas.

Se dice que los cogollos ‘LOL’ han sido severamente dañados por Nontschew

Se dice que el tiroteo afectó gravemente a Nuncho.

Constantin Entertainment y Amazon Studios han publicado un obituario de Mirco Nontschew en SZ. © Captura de pantalla: SZ

Después de la primera temporada, se dice que Nontschew busca imagenEl informe debe haber tenido varios días; incluso tuvieron que administrarle líquidos por vía intravenosa en el hospital. Como describió su colega Max German a SZ Episodios difíciles de la serie. Habla de un ataque de llanto. En la serie, a los comediantes se les prohíbe reír, y eso es mientras algunos de los mejores comediantes de Alemania están jugando en una habitación.

La hija de Mirko Nuncho celebrará su cumpleaños en unos días

A pesar de la muerte de Mirko Nuncho, Amazon actualmente planea transmitir la temporada 3 en la primavera de 2022 como estaba planeado, según una portavoz de Amazon. RP-Online ha sido confirmado. El post anterior es tan imposible como prescindir de Mirco Nontschew.

Mientras tanto, la causa de la muerte de Mirko Nuncho sigue siendo un misterio. Según la foto, el comediante fue encontrado muerto en su apartamento de Berlín el viernes. Tenía solo 52 años. Sus familiares habían informado a la policía después de que no se hubieran puesto en contacto con el comediante durante varios días. Al parecer, el departamento de bomberos rompió la puerta y encontró el cuerpo. Según el informe, la policía no encontró evidencia de suicidio o intervención. Tampoco se sabe nada sobre ninguna de las enfermedades de Nunchev. La autopsia debería quedar clara ahora.

Nontschew deja un total de dos biólogos y una hija. Él y su ex esposa Melanie tuvieron una hija, Cheyenne, a fines de la década de 1990. El comediante también tiene una hija, Alina. Después de la ruptura del matrimonio, Nuncho conoció a la maquilladora Monique Prideaux. Tuvo otra hija con ella en 2011, cuyo nombre nunca fue revelado y cumplirá 10 años en unos días. (rjs) *Mercur.de Es un espectáculo de IPPEN.MEDIA