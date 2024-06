¡Mis iglesias están comprometidas! Un anuncio sorpresa en la transmisión en vivo. entretenimiento

Diesmal ist es kein Spaß! Twitch-Streamer Knossi (37, gebürtig Jens Knossalla) hat seiner Freundin Lia Mitrou (27) endlich einen echten Heiratsantrag gemacht. Vergangenes Jahr noch „heiratete“ das Paar spontan in Las Vegas – aber ohne Papiere. Jetzt sollen die Hochzeitsglocken wirklich läuten.

Im IRL-Livestream vom „World Changer Event“ in Österreich verkündet Knossi plötzlich ganz spontan: „Geh mal mit der Kamera auf meine Frau. Geh genau drauf. Geh auf die Hand. Es ist der Moment gekommen.“ Welcher Moment das ist, verrät er direkt im Anschluss.

„Sie hat JA gesagt“, sagt er breit grinsend. Und auch Lia strahlt über beide Ohren, als sie ihren Verlobungsring in die Kamera hält.

Stolz präsentiert Lia im Livestream ihren funkelnden Verlobungsring Foto: Twitch

„Du bist aber spontan“, hört man Lia sagen. Abgesprochen war diese Live-Ankündigung wohl nicht. Knossi erwidert: „Ich dachte, jetzt ist der richtige Moment. Du siehst ja heute wieder aus, wie die Sonne: blendend.“

Und dann macht der Twitch-Streamer seiner Verlobten vor laufender Kamera noch eine süße Liebeserklärung: „Ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals mehr eine so liebende Frau finde. Und ich freue mich einfach.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Instagram und anderen sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. soziale Netzwerke aktivieren

Tatsächlich ist der Heiratsantrag aber schon etwas länger her. Einigen Fans war der Ring an Lias Hand in vorherigen Streams und Videos bereits aufgefallen. Auf Instagram sieht man den Ring bereits seit Mai an ihrem Finger funkeln.

Leer también

Wann Knossi und seine Lia heiraten? Ist noch geheim …

Die deutsch-griechische Influencerin plant schon die große Hochzeit, verrät sie im Stream. Wann es so weit ist, sagen die beiden aber noch nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Instagram und anderen sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. soziale Netzwerke aktivieren

Knossi hingegen denkt direkt an die Familienplanung: „Jetzt hab ich Bock auf noch mehr Kinder. Ich will jetzt Kinder machen. Heute fangen wir an.“

Bis 2020 war Knossi mit Tamara liiert. Mit ihr hat er auch einen gemeinsamen Sohn. Im Oktober 2020 machte er dann seine Beziehung zur elf Jahre jüngeren Influencerin Lia Mitrou öffentlich.

Kennengelernt haben die beiden sich übrigens auf Instagram.