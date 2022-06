Misha Zverev en exclusiva en Das Gelbe vom Ball: por eso Alex Zverev no tiene un plan de regreso concreto

Los tres ligamentos colaterales del tobillo derecho están desgarrados.

Entonces, la hamburguesa está dirigida a la temporada de cancha dura, que es US Open a finales de agosto ? No es así, como explicó Misha Zverev en una conversación de podcast con el moderador Matthias Stach y la seleccionadora nacional Barbara Rittner.

No desea planificar específicamente, porque “si dice que va a tomar uno o dos meses, cuenta todos los días y se pregunta si puede hacerlo o no”.

Esto crea estrés, porque es fácil sentirse “decepcionado” cuando no se puede cumplir con el horario.

Sin embargo, tampoco es útil elegir una ventana de tiempo que sea demasiado grande para volver atrás. Dijo el jugador de 34 años, quien escaló al puesto 25 en el ranking mundial durante su carrera y en 2017 en los cuartos de final de abierto de Australia estaba de pie.

Zverev: Nadal y Federer son modelos a seguir

En el campo de Zverev, se eligió un camino diferente después de la operación en Munich. “Es por eso que dijimos que no pensamos en días o semanas o cualquier otra cosa. Solo miramos el rendimiento de pies y piernas, y cómo se siente Sasha físicamente”, confirma Misha.

Y otra cosa importante. No se trata solo de volver a la ronda correcta, el nivel debe ser alto de inmediato. “Sasha definitivamente no quiere volver y no jugar bien”, dijo el hermano, que es nueve años mayor que él. Tome a Rafael Nadal y Roger Federer como ejemplos.

Misha Zverev afirma que “Rafael o Roger son el mejor ejemplo. Vuelven y ganan torneos de Grand Slam, eso es lo que Sasha pretende hacer”. Un objetivo ambicioso, porque el máximo favorito de Alemania sigue esperando su primer título importante. Alexander Zverev estuvo cerca de estar en la temporada 2020 cuando ganó la final del US Open a pesar de un Grupo 2-0 adelante y perdió Dominic Thiem

Misha Zverev: Por eso Alex ha vuelto más fuerte

El mismo Misha Zverev jugará un papel importante en el regreso del negocio. “Soy la persona positiva con una sonrisa en la cara y siempre digo: ‘Bueno, ¿cómo planificamos nuestros entrenamientos? ¿Cuántas flexiones hacemos el primer, segundo y tercer día? ¿Cómo funcionan los músculos de los glúteos? ? ‘ Tiendo a planificar con anticipación. ¿Qué podemos hacer ahora, cómo podemos hacer un buen uso del tiempo? “

‘No quieres planificar’: Misha proporciona una actualización sobre la lesión de su hermano Alexander Zverev

Ya sea que sea suficiente para el US Open o no, Misha Zverev conecta el regreso de su hermano con una esperanza por encima de todo: “Que Sasha regrese con mayor confianza. Este es mi pensamiento y mi creencia. Lo conozco bien y creo que simplemente lo hará”. haz esto y muéstranos todo lo que puede hacer”.

Feliz de ganar el Grand Slam.

