Misión inusual: la grúa Lieber levanta meteoritos en Argentina y pone fin a un caso penal

Dieser Auftrag für einen Kran aus dem Liebherr-Werk Ehingen hatte es in sich: Das argentinische Unternehmen Grúas Bovier SRL hob mit seinem LTM 1060/2 aus dem Jahr 2006 jüngst zwei Meteoritenfragmente aus dem naturwissenschaftlichen Museum „Profesor Antonio Serrano“ in Paraná nördlich von Buenos Aires. „Ehrlich gesagt wäre es uns nie in den Sinn gekommen, dass wir einmal mit dem Hub zweier Himmelskörper beauftragt werden“, wird Justo Bovier von Grúas Bovier in der Pressemitteilung zum Hub zitiert.