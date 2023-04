Miyamoto insinúa el próximo gran juego de Mario

El creador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, recientemente dio una entrevista insinuando un posible anuncio de un gran videojuego para la serie Super Mario Bros. Con el estreno en cines de la nueva película de Super Mario, por supuesto, existe una gran emoción en torno al tema de Mario una vez más. Algunos fanáticos también se están impacientando y se preguntan por qué no se ha anunciado un nuevo juego importante de Mario durante algún tiempo.

La película de Super Mario: la escena posterior a los créditos podría provocar a la NCU con Zelda, Metroid y compañía

Los comentarios de Miyamoto en una nueva entrevista con Variety alimentan muchas especulaciones. Cuando se le preguntó cuándo los fanáticos pueden esperar un “nuevo juego de Mario”, según los informes, sonrió descaradamente y dijo: “Estén atentos a los futuros Nintendo Direct”. Entonces, Miyamoto no reveló ningún plan concreto, pero dice que Nintendo tiene nuevo material de Mario bajo la manga que la compañía usará sus presentaciones digitales, Nintendo Direct, para entregar.

¿Cuándo es el próximo Nintendo Direct?

Todavía no hay un anuncio concreto del próximo Nintendo Direct, pero Nintendo también debería participar en los eventos de la industria de junio. Después de todo, Nintendo fue una de las primeras compañías en cancelar su participación en el E3 planeado en ese momento. No debería sorprender que Nintendo haya estado haciendo sus propios planes para posibles anuncios de juegos durante mucho tiempo. Además, todavía no se ha anunciado un gran juego de primera fiesta de Nintendo para la temporada navideña, por lo que todavía hay espacio para un gran juego de Mario, aunque eso suena bastante optimista.

01:35

El tráiler final de Super Mario Bros. establece el estado de ánimo para el estreno cinematográfico

El lanzamiento de Super Mario Odyssey de 2017 fue el último lanzamiento importante de la serie principal de Super Mario. Son casi seis años sin un lanzamiento importante del juego, más o menos comparable al período de tiempo entre Super Mario 64 y Super Mario Sunshine. Y aunque la pandemia de COVID-19 ha causado retrasos en el desarrollo de muchos juegos, Nintendo ha lanzado Super Mario 3D World y Bowser’s Fury Bundle para Switch.

fuente: diverso