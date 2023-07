Modelo de Park TV agarra las nalgas de Andrea Kewell

tz televisión

de: jonas arbas

La acción de ‘ZDF TV Garden’: Justo al comienzo del programa, Andrea Kewell conversa con sus televidentes sobre sus planes de vacaciones, hasta que aparentemente un caballero la agarra.

Maguncia – Semana tras semana, Andrea Kewell (58) demuestra una y otra vez su sentido del humor en el “ZDF TV Garden”. Pero debido a que en el último número (2 de julio), el espectador parecía significar muy poco, hubo palabras desgarradoras del moderador de mente abierta.

La temporada navideña ha comenzado, también en “ZDF-Fernsehgarten”: Andrea Kewell quería saber de su audiencia al comienzo del nuevo episodio “¿Quién tiene planes para las vacaciones?”. Luego pasó por entre el público sediento de conocimiento y se enteró por una mujer que se iba a Finlandia con su familia. “Este no es el primer país en el que pienso cuando se trata de vacaciones de verano”, dijo el hombre de 58 años.

Luego la gran emoción: Cuando Kiwi vio a un hombre que vestía una camiseta amarilla como ella, se dirigió directamente hacia él. “Oh, no, los dos”, coquetea con el espectador sobre el atuendo similar, luego se para justo al lado de él y le pone un brazo y le da una palmadita en el hombro. Y entonces los televidentes vieron cómo la mano del hombre desaparecía repentinamente a la altura de la cintura de Andriqueville. Segundos después, espeté: “¡Oye, me agarraste el trasero!”

ZDF TV garden 2023: Logo programas conocidos hasta ahora 09 de julio de 2023: Deportes en vivo 16 de julio: Fiesta de Verano 30 de julio de 2023: Mallorca 13 de agosto de 2023: Festival Schlager 03 de septiembre de 2023: Una roca en el jardín 10 de septiembre de 2023: Tiergarten 24 de septiembre de 2023: Oktoberfest

Post Po-Grapscher: Andrea Kiewel simplemente continúa la conversación con el fanático de Garden TV

Aparentemente, Andrea Kewell no se tomó tan mal el toque inapropiado: empujó cómicamente al turista contra su estómago y luego continuó la conversación. “¿Adónde vas?” Le pregunté por sus planes de vacaciones sin volver a hablar del desagradable incidente.

El espectador estaba claramente incómodo. Si el agarre del trasero fue intencional o el accidente no quedó claro en la escena. No solo hay emoción en el “ZDF TV Garden”, incluso la noche anterior con Florian Silberisen (41), algunos espectadores no siempre se divirtieron: Daniela Katzenberger (36) realmente impresionó a los fanáticos en la red con su devastadora apariencia “Schlagerbooom”. Fuentes utilizadas: “ZDF TV Garden” (ZDF; edición del 2 de julio de 2023)