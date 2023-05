Montana es el primer estado de EE. UU. en prohibir completamente TikTok

Estado: 18/05/2023 06:02 a. m.

La aplicación china de videos cortos TikTok ahora está prohibida en el estado estadounidense de Montana debido a problemas de seguridad. La prohibición protege a los ciudadanos de Montana “de la vigilancia del Partido Comunista Chino”, según el gobernador Gianforte.

El gobernador de Montana firmó una ley que prohíbe por completo la plataforma de video TikTok. El Congreso controlado por los republicanos aprobó fácilmente el proyecto de ley.

Una portavoz de la plataforma de redes sociales TikTok criticó la prohibición. La ley viola la constitución y es ilegal. Una portavoz de Brooke Oberwetter dejó abierta en su declaración si la plataforma de video propiedad de la compañía china ByteDance presentaría una demanda, pero su texto sugirió que lo haría.

Los críticos de la decisión ven, entre otras cosas, que el derecho a la libertad de expresión está en riesgo. Las disputas legales correspondientes serían un globo de prueba para un país libre de TikTok, que muchos legisladores también buscan a nivel federal. La prohibición total de la aplicación de redes sociales no se aplica en ningún otro lugar de los Estados Unidos.

La prohibición se justifica por motivos de seguridad: China controla el algoritmo.

más

La plataforma penaliza hasta $10,000 por día

Cuando Montana prohibió inicialmente el uso de TikTok en dispositivos propiedad del gobierno en diciembre, el gobernador republicano Greg Gianforte lo justificó con “riesgos significativos” con respecto a los datos confidenciales. Tales prohibiciones ya existen en aproximadamente la mitad de los estados de EE. UU. ya nivel federal.

A algunos legisladores, el FBI y otras agencias les preocupa que la plataforma de video propiedad de la empresa china ByteDance pueda usarse para dar acceso al gobierno chino a datos de ciudadanos estadounidenses o para difundir desinformación en nombre de Beijing y así influir en la opinión pública. TikTok ha declarado que nunca ha sucedido nada como esto.

La nueva regulación impide que las tiendas de aplicaciones ofrezcan la aplicación a partir del 1 de enero de 2024. Además, Tiktok no debe operar como negocio en el estado del noroeste. Cualquier entidad en Montana, como la App Store o el propio TikTok, que someta a las personas con una forma de violarla o acceder a la plataforma a una multa diaria de $10,000. Sin embargo, no se deben imponer sanciones a los usuarios. Cualquier persona que ya tenga la aplicación en su dispositivo no se verá afectada.