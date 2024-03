Moscú: la organización “Estado Islámico” se atribuye la responsabilidad del ataque a la sala de conciertos: 11 personas fueron arrestadas y 143 murieron.

norteSegún informaciones rusas, hasta el momento han sido detenidas 11 personas tras el ataque a la sala de conciertos cerca de Moscú. Entre ellos se encuentran cuatro personas sospechosas de estar directamente involucradas en el ataque, informó la agencia de noticias Interfax, citando al Kremlin. Están en el proceso de identificar socios adicionales. El presidente Vladimir Putin fue informado de las detenciones por el servicio de inteligencia nacional FSB.

Según información rusa, cuatro de los presuntos autores del ataque estaban en contacto con la parte ucraniana. Se dirigían a la frontera con Ucrania cuando fueron arrestados la madrugada del sábado, informó la agencia de noticias Interfax, citando al servicio de inteligencia nacional ruso (FSB). El ataque fue cuidadosamente planeado. El asesor del presidente ucraniano, Mykhailo Podolia, dijo poco después del ataque del viernes que Kiev no tenía nada que ver con ello.

Entre los muertos había tres niños.

Según las autoridades, el número de muertes aumentó a 115 el sábado por la mañana, y los medios estatales rusos incluso informaron de 143 al mediodía, y la editora jefe de RT, Margarita Simonyan, dio esta cifra en el servicio de mensajes cortos Telegram sin citar una fuente.

Al retirar los escombros de la sala de conciertos del centro, los servicios de emergencia encontraron más cadáveres, dijo el Comité de Investigación de Moscú en Telegram. No hace mucho se hablaba de al menos 93. Se espera que el número aumente aún más. Según agencias rusas, el número había aumentado anteriormente a “más de 60”. Las agencias citaron al Comité de Investigación Ruso diciendo el sábado: “Desafortunadamente, el número de víctimas puede aumentar”. Un informe anterior del Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que 40 personas murieron. Entre las víctimas también se encontraban tres niños. Así lo informó la agencia RIA con referencia al Ministerio de Salud.

Según los resultados preliminares, más de 100 personas fueron infectadas en el salón de eventos Crocus City Hall en la ciudad de Krasnogorsk, en el extremo occidental de Modkau, informó Interfax el viernes por la tarde citando al Servicio Federal de Seguridad. El Comité Central de Investigación de Rusia abrió un caso relacionado con un presunto “acto terrorista”. La Autoridad lo anunció a través de la plataforma Telegram. La milicia yihadista afiliada al Estado Islámico reivindicó el ataque a través de la aplicación Telegram. Pero las autoridades rusas aún no se han pronunciado al respecto.

Según las autoridades, además de disparos y fuego, también se reportaron explosiones en el salón del evento. La Fiscalía General de Rusia dijo que agresores no identificados vestidos con ropa de camuflaje irrumpieron en el Ayuntamiento de Crocus poco antes del inicio de un concierto y abrieron fuego.

Al principio no estaban claros los antecedentes del accidente. Según los medios rusos, las víctimas son empleados y visitantes de la sala de conciertos. Por la noche se celebraría allí el concierto del famoso grupo de rock “Picnic”. Los músicos no resultaron heridos en el ataque. Destacó que actualmente no hay contacto telefónico con el personal técnico. La historia de Picnik se remonta a la época soviética. La banda todavía tiene muchos fans en Rusia.

Un testigo dijo a la agencia de noticias Reuters que los atacantes utilizaron rifles de asalto. Imágenes no verificadas en línea también muestran a hombres que portan rifles de asalto abriendo fuego repetidamente contra civiles.

“Están disparando. Están disparando con ametralladoras. Algunas personas están disparando”, se escucha la voz de un hombre emocionado en un vídeo tembloroso que circula en las redes sociales. Los disparos no cesan y resonan con fuerza en la gran sala.

La gente grita de miedo y corre para salvar sus vidas. “Joder, joder, joder”, grita un hombre en una grabación que muestra a los asistentes al concierto corriendo en masa hacia la salida. Un cadáver yace en un charco de sangre junto a una escalera mecánica.

El ataque se produjo en la ciudad de Krasnogorsk. Fuente: Infografía Welt

En el famoso edificio se vieron llamas ardientes y una enorme nube de humo. Se dice que el techo se derrumbó. La situación es confusa. Según las autoridades, se desplegaron decenas de ambulancias y varios autobuses para transportar a las personas a un lugar seguro. Hay miles de asientos en los pasillos.

Putin denunció el ataque.

Las embajadas occidentales advirtieron recientemente sobre ataques terroristas en Moscú. Pero el Kremlin describió esto como una provocación de Occidente.

Según el Kremlin, el presidente ruso fue informado del presunto ataque terrorista cerca de Moscú “desde el primer minuto”. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó el viernes por la noche, según la agencia de noticias rusa Interfax, que Putin recibe constantemente toda la información importante sobre lo que está sucediendo y las acciones tomadas a través de las agencias pertinentes.

La agencia de noticias oficial TASS citó a la viceprimera ministra Tatiana Golikova diciendo que Putin desea una pronta recuperación a los heridos en el ataque. Hasta el sábado por la mañana el gobernador ruso no había emitido una declaración detallada.

Los hombres se cubren con mantas mientras un policía ruso hace guardia Fuente: Reuters

Agentes de policía se encuentran frente a la sala de conciertos en llamas Fuente: AFP/Stringer

Según las autoridades, todos los teatros y museos de la capital permanecerán cerrados el fin de semana. Museos de fama mundial como la Galería Tretyakov y el Museo Pushkin, así como los principales teatros, anunciaron el viernes por la noche que permanecerían cerrados el sábado y el domingo. Las representaciones teatrales han sido canceladas.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, había dicho anteriormente que todos los eventos importantes en la ciudad más grande de Europa habían sido cancelados. Las autoridades también cancelaron eventos masivos en la región de Moscú.

El presidente del Consejo de la Federación amenaza con represalias

La presidenta del Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento ruso, Valentina Matvienko, amenazó con vengarse a los organizadores del ataque. Escribió en su canal Telegram el viernes por la noche: “Quienes están detrás de este terrible crimen recibirán el castigo merecido e inevitable”. Al mismo tiempo, anunció que el Estado haría todo lo que esté a su alcance para ayudar a los que se quedan atrás. El gobierno también anunció ayuda.

En 2002, militantes chechenos arrestaron a 850 personas en un local de música. Al cuarto día del drama, la inteligencia local sorprendió a los secuestradores y rehenes con gas. Los terroristas fueron fusilados. 135 rehenes murieron, la mayoría de ellos debido a una atención médica inadecuada.