Mostrar “Wetten, dass..?” Lo último: Jill Gottschalk ‘terminada’

En noviembre, Thomas Gottschalk presentará el popular programa “Wetten,dass..?” por última vez. Ahora, explica, el supervisor debe darse cuenta de que “los tiempos han cambiado”. Proviene de un “viejo mundo” y no le importan mucho las celebridades alemanas más jóvenes.

Para muchos espectadores esta será la obra maestra del año cuando Thomas Gottschalk interprete “Wetten, dass…?” Por última vez en noviembre. Dirigir. En una entrevista con Bild, el locutor vuelve a hablar de los motivos de su marcha y de que viene de otra época.

A principios de agosto se anunció que Gottschalk dejaría el programa de culto. “Para mí el riesgo de malentendidos es muy alto”, afirma el supervisor, que a menudo habla sin filtros. Ahora tiene que darse cuenta de que “los tiempos han cambiado”, por eso comienza con “Wetten, dass…?” Detener. Y: “¡Solo tengo que aceptar que mi generación se acabó!”

Gottschalk se da cuenta de que “puede que no tenga necesariamente las actitudes mentales correctas del pasado que necesito para funcionar hoy”. Dos mundos se encontraron, explica el hombre de 73 años. Él viene “de un mundo antiguo y todos ustedes son de la Tierra Media o algo así”. Teme que en algún momento la gente tenga que darle explicaciones sobre sus invitados. Sugiere que está más interesado en Sophia Loren y no en celebridades alemanas más jóvenes.

No hay deseo de “advertencias de tormenta”.

Eligió palabras similares en Instagram en agosto, poco después de anunciar su salida, diciendo: “Wetten, dass…?” Los buenos días de entretenimiento de los sábados por la noche habían terminado, escribió: “Antes el autor me escribía chistes antes del programa y me ponía tapones en los oídos, a través de los cuales el editor constantemente me daba ‘advertencias severas’ o me explicaba lo que fuera. La ‘celebridad’ estaba sentada a mi lado. “Saldré de la cancha”.

Originalmente “¿Apuesto a que…?” Hizo una pausa en 2014. Sin embargo, en noviembre de 2021, el programa regresó por única vez. Con casi 14 millones de espectadores, el regreso del clásico tuvo tanto éxito que ZDF planeó más estrenos anuales.

Está prevista la emisión del último programa “Wetten, dass..?”. Con Gottschalk el 25 de noviembre. Michelle Hunziker no estará a su lado como copresentadora. El supervisor dijo que la invitó a ver su copia final. ¿Qué pasará en el futuro con “Wetten, dass…?” La ZDF quiere decidir después de la emisión.