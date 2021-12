Movilidad eléctrica: los coches eléctricos también valen la pena en el país

Estado: 12.12.2021 2:29 PM

Nunca antes se habían registrado tantos coches eléctricos nuevos este año. Sin embargo, muchos conductores todavía tienen dudas, debido al alcance y el costo. Pero muchas reservas están desactualizadas.

El nuevo gobierno federal ha decidido que para finales de 2030 habrá alrededor de 15 millones de coches eléctricos en las carreteras alemanas. La movilidad eléctrica debería ayudar a lograr los objetivos climáticos que nos propusimos. Actualmente hay poco más de un millón de automóviles eléctricos en Alemania, y esto incluye los llamados híbridos enchufables, es decir, motores de combustión con un motor eléctrico que puede funcionar.

El número de nuevos registros de vehículos totalmente eléctricos alcanzó un récord de más de 300.000 en 2021. En general, poco más del uno por ciento de todos los vehículos registrados son vehículos puramente eléctricos. Especialmente en las zonas rurales, muchos conductores se muestran escépticos acerca de los coches eléctricos. Sobre todo, el alcance, el precio y la disponibilidad de las estaciones de carga públicas se dan en las encuestas como razones en contra de la compra. Pero muchas reservas ahora están desactualizadas.

Críticas a las promesas de plazo

Cualquiera que esté considerando comprar un automóvil eléctrico primero debe considerar honestamente con qué frecuencia y para qué ocasiones se usará en el futuro. El Estudio de Movilidad del Departamento Federal de Transporte llegó a la conclusión en 2019 de que la mayoría de las personas en las ciudades y áreas urbanas solo conducen un promedio de 22 kilómetros por día en automóvil. Incluso en las zonas rurales, la mayoría de la gente no conduce mucho más tiempo en su propio automóvil: un promedio de 37 kilómetros.

Los coches eléctricos pequeños modernos pueden cubrir perfectamente 300-500 kilómetros sin detenerse. Los fabricantes de muchos coches eléctricos nuevos anuncian modelos como el Mercedes EQS o el BMW iX con una autonomía de más de 600 km. Alexander Bloch, corresponsal en jefe de “Auto, Motor, Sport” y conductor de la prueba electrónica, ve el rango máximo de manera decisiva: “Tienes que tener cuidado cuando escuchas los asombrosos rangos de los fabricantes. Puedes descontar el 20 por ciento, dependiendo del situación al conducir. Es peor en verano. O en invierno. Cuando enciendes la calefacción, puede ser un poco más “.

Cuanto más potente sea la batería, más caro será el coche. Tal batería no es realmente sostenible de todos modos, dice Christoph Neff, un experto en baterías del Instituto Fraunhofer de Investigación e Innovación de Sistemas ISI en Karlsruhe: “Una batería grande, por supuesto, no sería lo mejor, pero una batería que puede registrar el Lo que necesitamos aquí en Europa es un ciclo de conducción típico. “Las distancias largas y las cargas muy bajas no son el escenario óptimo desde el punto de vista medioambiental”.

Ampliable: infraestructura de carga

Todavía queda mucho por ponerse al día con la infraestructura de carga. Durante años, los políticos no lograron crear una red de transporte cohesionada en Alemania. Mientras tanto, están sucediendo muchas cosas. Según la Agencia Federal de Redes, hay un total de aproximadamente 45.000 puntos de recarga públicos en Alemania, pero solo 6.500 de estos son puntos de recarga rápida. Mientras tanto, los municipios más pequeños fuera de los centros más grandes también tienen una mejor cobertura. Sin embargo, en una comparación nacional, existen diferencias significativas, dice Amelie Thurmer, jefa de infraestructura de carga de la Asociación Federal de Administración de Energía y Agua (BDEW): “Cuando se trata del número total de puntos de carga públicos, Bavaria es el mejor- afortunados entre los estados federales que, con 10.147 puntos de carga y casi 1.300 puntos de carga, Bavaria está por delante de Baden-Württemberg en dispositivos de carga rápida “.

Con fondos del gobierno, se construirán 1,000 estaciones de carga adicionales en todo el país para 2023, especialmente puntos de carga express en las carreteras. Ley de estaciones de carga aprobada recientemente También obliga a los operadores a ser más atractivos para los usuarios. Se debe realizar al menos un pago sin contacto con una de las principales tarjetas de crédito y débito. La regulación se aplica a todas las estaciones de carga en funcionamiento desde el 1 de julio de 2023; Las estaciones de carga que ya están en uso no necesitan reequipamiento. Hasta ahora, el pago se ha realizado principalmente a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes o tarjetas de fidelización.

Los formularios electrónicos son cada vez más baratos

Incluso si los fabricantes alemanes anuncian principalmente sus modelos premium, no debe dejarse engañar: los automóviles eléctricos puros son cada vez más baratos, especialmente en el segmento pequeño y mediano. El motor correcto, dependiendo del equipamiento, podría ser un poco más caro que la versión eléctrica correspondiente del modelo ID3 de Volkswagen, si se tiene en cuenta la prima de compra del gobierno de 9.000 € actualmente disponible al comprar un automóvil eléctrico. Sin embargo, los tiempos de espera son largos para nuevos pedidos y coches configurados individualmente. Nueve meses y más no es infrecuente.

Incluso después de la aprobación, los vehículos eléctricos ofrecen varias ventajas de precio sobre los motores de combustión. Por ejemplo, no hay impuesto sobre el automóvil durante diez años. Además, los costos de mantenimiento de un vehículo electrónico han sido significativamente menores a lo largo de los años. “De hecho, se pueden encontrar más ahorros potenciales en los costos de energía, es decir, los costos de electricidad”, dice Matthias Voigt, experto en movilidad eléctrica de ADAC. “Cualquiera que pueda cobrar en casa de forma económica ahorra dinero por kilómetro”. Cualquiera que pueda utilizar la energía solar de su sistema fotovoltaico en su hogar, por ejemplo, solo paga unos 2 euros por 100 kilómetros. Para la electricidad principal, son unos seis euros. El diésel o la gasolina cuestan mucho más.

Algo molesto para los propietarios de viviendas: actualmente no hay dinero del gobierno para las llamadas cajas de pared en el garaje de la casa. De hecho, obtienes una subvención de 900 euros para la instalación. Debido a la gran demanda, la financiación pública disponible está agotada. No se han procesado nuevas solicitudes desde finales de octubre de 2021. Sin embargo, se espera que el nuevo gobierno federal vuelva a lanzar el programa de financiación muy pronto.