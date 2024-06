Muchas quejas sobre Bavin.

Página principal un trabajo

de: Katharina Bews

La República del Comercio está actualmente bajo crítica. Los usuarios califican el servicio Neobroker como un desastre. Mientras tanto, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) puede controlar a la empresa. Se trata de esto.

Berlín – eso Empresa de tecnología financiera comercial. Ha recorrido un largo camino en los últimos años: obtuvo una licencia bancaria, introdujo una tarjeta de pago y pronto planea ofrecer una cuenta corriente. Sin embargo, últimamente han aumentado las quejas de los clientes contra el banco berlinés de servicio completo. El servicio de atención al cliente ha sido especialmente criticado, pero la semana pasada los pagos también se retrasaron varios días. Los usuarios lo consideran un completo desastre y parece que la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) también se ha pronunciado.

“La República del Comercio es actualmente un desastre”: los usuarios opinan sobre X

La pantalla de un teléfono celular con el logo de Trade Republic. Los usuarios califican el servicio Neobroker como un desastre. Mientras tanto, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) puede controlar a la empresa. Se trata de esto. © Thomas Trotschl/Imago

La sociedad comercial del nuevo corredor gestiona alrededor de cuatro millones de usuarios y alrededor de 35 mil millones de euros en activos. La empresa fintech es particularmente popular por sus condiciones: 3,75% de interés anual, bajos costos de transacción y planes de ahorro gratuitos. Con la introducción prevista de la cuenta corriente, la empresa podrá competir con los bancos tradicionales en Alemania. Handelsblatt.

Sin embargo, las redes sociales muestran actualmente una imagen diferente de la empresa multimillonaria. La palabra “desastre” se utiliza cada vez más aquí en relación con la república comercial. Esto es lo que escribe un usuario en X a petición de un corresponsal financiero el mundo:

Muchos otros usuarios también se quejan del mal servicio al cliente y del impago de las ganancias. Muchos usuarios escribieron en X que llevaban una semana esperando recibir sus ganancias. “Puedes olvidarte del servicio al cliente”, comentó otro. Además, siempre hay problemas técnicos en la plataforma: “Al principio, el inicio de sesión no funciona, y ahora no he recibido ningún beneficio pagado desde principios de mes y no hay más datos sobre mis ejecuciones comerciales”, uno el usuario escribió. Asesoría financiera.

Trade Republic explica los retrasos mediante ajustes en el sistema

Se preguntó a los afectados Interesado en el comercio Especialmente los pagos de dividendos de las empresas financieras DWS y del fabricante de automóviles Porsche. Pero, según los usuarios, también faltaron pagos de Microsoft, Realty Income y acciones de 3M. Trade Republic también disculpa los retrasos en los pagos debido a cambios en el sistema:

“Debido a un ajuste del sistema, algunas ganancias no se publicaron hasta unos días después del día de pago. […] Todos los dividendos se pagarán dentro del plazo legal”, afirmó la empresa fintech el .

Críticas a la falta de comunicación de la empresa.

Los usuarios se quejan especialmente de la falta de comunicación de Trade Republic. Algunos se preguntan por qué la empresa no fue informada de los cambios en el sistema la semana pasada. “Esto es realmente malo en el contexto de la confianza del cliente”, dijo un usuario de X.

Los inversores en criptomonedas se enfrentaron a una situación similar a principios de junio. El viernes 7 de junio, los usuarios recibieron una notificación de que sus monedas ya no serían negociables a partir del domingo. El motivo de la desmonetización fue el inminente cambio de las monedas afectadas por nuevas monedas ASI, que no habían sido suficientemente publicitadas. Commercial Republic dijo más tarde, según un informe de Semana de trabajoEl creador del mercado de criptomonedas no les informó hasta el jueves por la tarde e informaron a sus clientes lo antes posible.

Parece que Bavin está investigando los problemas del nuevo medio.

Marka Marka Handelsblatt Una portavoz del regulador financiero BaFin dijo que el número de quejas sobre Trade Republic había aumentado recientemente. Los problemas se informan a BaFin y se investigan. Un usuario informó sobre la respuesta que recibió de BaFin, que Trade Republic ha comentado al respecto y que BaFin continúa monitoreando la situación en este momento. Ayer recibió los dividendos que le correspondían. Quizás el “desastre” haya sido dominado por ahora.