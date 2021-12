Muchos elogios en Internet por el llamamiento a la vacunación: Scholz inspira con una aparición sorpresa en ‘Joko und Klaas’ – Politik

El canciller federal designado Olaf Schultz, como invitado de los animadores de ProSieben, Joko y Klaas, hizo un llamamiento impresionante a los televidentes. “Es importante para mí que todos estén vacunados. Simplemente ayuda”, dijo el político del SPD el miércoles por la noche en “Joko and Klas 15 Minutes Live” de ProSieben. Con este formato, Joko Winterscheidt y Klaas Heufer-Umlauf pueden decidir por sí mismos qué quieren transmitir.

Esta vez decidieron dedicar el tiempo de transmisión que obtuvieron el martes por la noche a la epidemia de Corona: los enfermos de Corona, un médico y el canciller Olaf Scholz (SPD) dijeron su palabra.

Schulze se sentó solo en una silla en el escenario y habló con una mirada directa a la cámara, su tono de voz tranquilo, lento y urgente. El político habló del sufrimiento en las unidades de cuidados intensivos que había visto de primera mano. Entiende la carga que pesa sobre la población por las medidas de Corona y se considera responsable.

Goku y Klass contra ProSieben. Foto: ProSieben / Willi Weber / dpa

Ante él, un joven de 23 años con Long Covid y un médico senior aparecieron en la unidad de cuidados intensivos de Charité y describieron sus experiencias.

Más sobre el tema en Tagesspiegel Plus:

Y Schulz continuó: “Lo nuevo en esta cuarta ola es que la línea entre quienes han experimentado un curso leve o muy severo después de contraer la enfermedad de Covid ya no se transmite entre adultos y niños, sino entre los vacunados y los no vacunados. Y todos deben saber: si no está vacunado, se está poniendo a usted mismo, a sus hijos y a todos los que lo rodean en riesgo de contraer enfermedades anteriores ”.

Joko y Klaas tienen muchos discípulos y estudiantes entre sus fans. El político usó la audiencia de millones para hacer declaraciones dirigidas a los jóvenes.

“Me doy cuenta de que mantener la distancia y ser joven no va bien juntos. Que muchos sufren de soledad. Tiene que terminar, tiene que empezar de nuevo – la vida, la ternura del corazón. A nadie le va bien en estos tiempos. Yo no, y ni tú ni tú ”. Todo el mundo puede y debe vacunarse. “Quiero que tengamos hasta 30 millones de vacunas en nuestros brazos para Navidad”.

La historia de una joven llamada Si contrajo el virus Corona en 2020 también fue conmovedora. Tenía 21 años, luego se infectó y todavía sigue peleando Problemas de memoria La joven estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante 38 días y tenía un pulmón artificial adherido. Después de la UCI, fue a rehabilitación y estaba en silla de ruedas.

Luego, el director médico Daniel Zickler de la Unidad de Cuidados Intensivos del Virus Corona en Charity describió los horribles destinos que había sufrido. Una madre con corona perdió a su bebé primero y luego murió ella misma. Los médicos necesitan la ayuda de la población: “La vacunación es segura”, enfatizó el médico. “Se ha vacunado siete mil millones de veces. Todos los expertos serios están de acuerdo en que esta vacuna es segura y buena”.

El hashtag #JKLive recibió comentarios positivos en Twitter para la campaña de Joko y Klass. También por las conmovedoras palabras del futuro consejero, que a menudo se describe como cualquier cosa menos emocional.

En “Joko y Klaas 15 Minutes Live”, los payasos Joko Winterscheidt y Klaas Hufer-Umlauf pueden organizar un cuarto de hora de aire como quieran; a menudo usan el tiempo para temas serios, pero otros días simplemente hacen tonterías. Ganan tiempo aire antes del programa de juegos. “Habríamos considerado una negligencia grave no dedicar el tiempo de que disponemos aquí a este tema”.con dpa)