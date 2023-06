Muebles: “30 a 40 por ciento menos de clientes”: el colapso de las tiendas de muebles

Los informes comerciales indican que la frecuencia de los clientes en las tiendas de muebles ha disminuido en las últimas semanas y meses. Sorprendentemente, la industria no culpa tanto a la inflación como a Robert Habeck, a quien llama el “ministro antieconómico”.

DrLa industria del mueble en Alemania se enfrenta a una grave crisis. “La situación es más que tensa”, dice Markus Meyer, presidente de la Asociación de Comercio de Muebles y Cocinas (BVDM), y “estamos muy preocupados”. Porque la frecuencia de clientes en las tiendas de muebles ha disminuido significativamente en las últimas semanas y meses. “Definitivamente tenemos entre un 30 y un 40 por ciento menos de visitantes”, dice Meyer. La cantidad del pedido es correspondientemente baja. Y el bajón habitual del verano aún está por llegar.

Según los minoristas de muebles, la razón principal de la extrema reticencia de los consumidores es la incertidumbre económica provocada por la inflación, las subidas de precios y los tipos de interés y, sobre todo, las decisiones políticas. “Sentimos una gran incertidumbre entre los consumidores”, dijo Meyer en el período previo a la Feria del Mueble de Colonia, donde 720 expositores presentarán las últimas tendencias e innovaciones en la industria a partir del domingo.

La planificación de la seguridad es fundamental para que las personas gasten el dinero. “Ahora espero que los políticos tomen medidas significativas y una línea de comunicación clara para liberar a los consumidores del momento y así mejorar el consumo. La vida minorista del cliente”.

Lea más sobre los planes de calefacción de Habeck aquí Ministro danés de Protección del Clima Disputa sobre la ley de calefacción

El hecho de que este cliente se esté alejando actualmente de las tiendas de muebles y de invertir en cocinas, camas, mesas, sofás, sillas y similares, Meyer culpa principalmente al Ministro Federal de Economía, Robert Habeck (Grenz) y sus planes de calefacción. “La gente tiene miedo de que se le averíe la calefacción y luego tenga que invertir 10.000 euros en nuevas tecnologías y remodelar sus casas. Así que guardan su dinero”, dice el empresario, quien es el director general de mediana empresa. minorista de muebles de tamaño City- Polster de Kaiserslautern.

“Hapik no está haciendo su trabajo”.

Así que Habeck finalmente debe aliviar la presión sobre este tema y permitir que los consumidores actúen con perspectiva nuevamente. Cualquier otra cosa es una vergüenza para Alemania como lugar de negocios. El empresario se queja de que actualmente la obra de Habeck está motivada por la ideología. “Él no está haciendo el trabajo que se le asignó. Ya no tenemos un ministro de economía en Alemania, tenemos un ministro anti-economía”.

Leer también

Los fabricantes también ven la conexión entre los planes de calefacción de Habeck y la economía del mueble en crisis: “Desde el comienzo del debate político sobre la sustitución del sistema de calefacción, los pedidos entrantes se han debilitado significativamente”, informa Jan Kurth, director general de la Confederación de la Industria Alemana del Mueble ( VDM).

Leer también

La reticencia a comprar se nota especialmente en los segmentos de precio bajo y medio. Y en gran medida. “La última vez que vimos tal caída en el número de unidades fue durante la crisis económica y financiera”, dice Kurt. Esto ahora tiene un impacto en el personal. Según la encuesta de VDM, alrededor de una cuarta parte de las 450 firmas industriales planean operar por un corto tiempo en la segunda mitad del año para mitigar la actual debilidad de la demanda y evitar despidos.

Las ventas de los fabricantes nacionales en el primer trimestre, con 4.800 millones de euros, todavía estaban ligeramente por encima de la cifra del año anterior. Sin embargo, el número tiene un impacto de precio notable, según VDM. También incluye pedidos existentes del año anterior. La medida en que el negocio ha disminuido en el tercer país de muebles más grande del mundo después de China y Estados Unidos desde entonces también se refleja en los tiempos de entrega. Según la información de la industria, actualmente es de cuatro a seis semanas. A modo de comparación: en 2022 fue de diez a doce semanas.

Al menos para bienes por encargo que se fabrican individualmente a pedido del cliente. Su volumen decreciente de pedidos es solo uno de los problemas. Los minoristas tampoco venden artículos de exhibición e inventario actualmente, según el presidente de BVDM, Meyer. “Se necesita un cierto número de personas en las tiendas de muebles para eso”. Pero solo faltan.

Puedes escuchar el podcast de WELT aquí Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

“It’s All in Stocks” es la instantánea diaria de acciones del equipo editorial de negocios de WELT. Todas las mañanas desde las 7 am con nuestros periodistas financieros. Para expertos en bolsa y principiantes. Suscríbete al podcast en SpotifyY podcast de manzanaY música amazónica Y Deezer. o directamente a través de RSS Feed.