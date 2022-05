Mujer transgénero Giusemiloni quedó en ‘Love in the Mind’ tras boda televisada

Comenzó como un sueño: el sábado 1 en “Love in the Mind – The Experience of Marriage”, el candidato Ronnie Drewling, de 36 años, se comprometió con la estrella de telerrealidad Giusemeloni (28, nacida como Josephine Jochman). Amor sincero durante cinco semanas pasaron las vacaciones de sus sueños en Fuerteventura, conociendo amigos y familiares.

Josie estaba encantada. Frente al altar, la mujer trans le dijo “Sí” a su Príncipe Azul. Pero luego vino la decepción: “Pensé que nos quedaríamos juntos, pero 48 horas después, cuando las cámaras se apagaron, todo terminó. ¡Se me rompió el corazón!”.imagen“-Periódico.